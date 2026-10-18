 Simion, replică în scandalul capului de porc: „Marele pericol al României sunt eu”. Cum leagă incidentul de votul pentru Guvernul Niculescu | adevarul.ro
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Simion, replică în scandalul capului de porc: „Marele pericol al României sunt eu”. Cum leagă incidentul de votul pentru Guvernul Niculescu

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Președintele AUR susține că, în ultimele zile, a devenit ținta unei campanii publice de atacuri. Referindu-se la acuzațiile formulate de Marius Lulea, cofondator al AUR, potrivit cărora s-ar afla în spatele incidentului în care un cap de porc a fost lăsat la poarta locuinței acestuia, Simion sugerează că este vorba despre o presiune exercitată asupra sa și a partidului pentru a susține prin vot viitorul Guvern condus de Luca Niculescu.

George Simion, liderul AUR
George Simion, liderul AUR Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

„De câteva zile, dacă deschizi televizorul, ai impresia că cea mai mare problemă a României nu mai sunt taxele, datoria, fabricile care se închid, prețurile sau faptul că politicienii care au adus țara aici vor din nou la guvernare. Nu. Marele pericol al României sunt eu. George Simion dimineața, George Simion la prânz, George Simion seara. Mai apare câte un fost coleg supărat, câte o „dezvăluire”, câte o stenogramă, câte o acuzație nefondată și acum am ajuns și la capete de porc. Dacă mai continuă câteva zile, probabil voi fi vinovat și că plouă.

Cât de jos vreți să mergeți? V-ați găsit tocmai acum tot felul de oameni dispuși să lovească în AUR, într-un moment critic, și sperați probabil că dacă produceți suficient zgomot ne veți face să cedăm”, a scris George Simion, duminică seară, pe Facebook.

„Cineva crede că după suficiente titluri, înscenări și capete de porc AUR va ajunge să voteze” 

Simion sugerează că scandalul iscat după acuzațiile lansate de Marius lulea vizează slăbirea AUR într-un moment politic important - votul în Parlament pentru Cabinetul propus de Luca Niculescu.

„Românii sunt însă mult mai inteligenți decât îi credeți. Nu vor uita cine a condus România în ultimii 35 de ani doar pentru că le puneți în fiecare seară un nou episod din serialul „George Simion, pericol național”.  Nu vor începe să iubească PSD, PNL sau USR pentru că un patron de televiziune, un fost coleg ieșit din AUR sau un politician aflat la putere le spune cine este dușmanul zilei.

Sper ca statul să își facă datoria în cazul lui Marius Lulea și în toate celelalte cazuri grave care ne-au vizat în ultima perioadă. Cer anchete rapide și probe, nu verdicte televizate. Iar dacă cineva crede că după suficiente titluri, înscenări și capete de porc AUR va ajunge să voteze cum i se spune, probabil încă nu a înțeles cu cine are de-a face”, a mai spus Simion.

„Chiar dacă toți vor trăda și vor vota acest guvern, noi tot nu îl votăm!

Legându-se de context, George Simion a transmis duminică un mesaj ferm împotriva susținerii noului Guvern:

„Chiar dacă toți vor trăda și vor vota acest guvern, noi tot nu îl votăm! Și, pentru cei care încă nu au înțeles după atâtea săptămâni de isterie televizată: nu ne dezicem de principiile noastre, de crezul nostru politic sau de Călin Georgescu. Probabil că tocmai asta îi deranjează atât de tare”.

Mariul Lulea a sesizat Poliția: „L-am nominalizat pe domnul George Simion”

Amintim că, potrivit lui Marius Lulea, un cap de porc a fost lăsat în timpul nopții de sâmbătă spre duminică la poarta locuinței sale din județul Ilfov.  Cofondatorul AUR, exclus recent din partid, a sesizat Poliția și spune că interpretează gestul drept o amenințare cu moartea.

„Am fost întrebat dacă am suspiciunea în legătură cu cine s-ar putea afla în spatele acestui demers și l-am nominalizat pe domnul George Simion”, a declarat Marius lulea pentru Antena 3 CNN.  

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