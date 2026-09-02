 Turismul în noua economie globală: Cum poți participa la evenimentul organizat de „Adevărul” | adevarul.ro
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Turismul în noua economie globală: Cum poți participa la evenimentul organizat de „Adevărul”

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Adevărul” organizează marți, 29 septembrie, un eveniment privind impactului transformărilor economice globale asupra industriei turismului. Conferința este dedicată companiilor care activează în domeniu.

Adevărul Travel Forum
Eveniment despre turism organizat de Adevărul Foto: Adevărul

Publicația Adevărul” organizează în parteneriat cu IC Events, pe 29 septembrie, între orele 9.00-15.00, la Sheraton Bucharest Hotel din București, evenimentul „Turismul în noua economie globală: destinații, conectivitate, investiții şi mobilitate”.

Participanții, în special reprezentanții companiilor de turism, se pot înscrie la conferință pe pagina dedicată evenimentului, completând formularele disponiblile AICI.

ADEVĂRUL TRAVEL FORUM își propune prin această manifestare să creeze un spațiu de dialog și colaborare pentru unul dintre landmark-urile celei mai importante industrii globale, reunind autorități, investitori și lideri ai pieței de turism pentru a analiza impactul noii ordini economice asupra circulației oamenilor, a capitalului și a oportunităților de dezvoltare.

Vor vorbi participanților Irineu Darău, ministrul interimar al Energiei, și Alexandra Arsene, secretarul general ANAT.

Turismul, sector strategic

„Schimbările economice și geopolitice din ultimii ani redesenează harta lumii. Transformările din industria transporturilor, dezvoltarea infrastructurii, apariția unor noi poli economici și schimbarea rutelor aeriene influențează direct industria turismului. Mobilitatea a devenit unul dintre indicatorii esențiali ai dezvoltării economică, iar turismul este astăzi un sector strategic, aflat la intersecția dintre investiții, transport, tehnologie și cooperare internațională”, anunță organizatorii ADEVĂRUL TRAVEL FORUM.

Cu aceast prilej, vor fi analizate impactului transformărilor economice globale asupra industriei turismului, se vor identifica oportunitățile de investiții și dezvoltare, dar și consolidarea parteneriatelor dintre sectorul public și cel privat.

Totodată, printre obiectivele evenimentului se află susținerea dialogului dintre actorii relevanți ai industriei și promovarea conectivității și a mobilității internaționale.

Agenda evenimentului

PANEL 1: Noua ordine economică și impactul asupra industriei turistice

  • schimbarea centrelor economice globale
  • impactul contextului geopolitic asupra turismului
  • noi fluxuri de călători și investiții
  • rolul Europei de Sud-Est în noua configurație economică

PANEL 2: Conectivitate, investiții și dezvoltarea destinațiilor

  • dezvoltarea transportului aerian
  • investiții în infrastructura rutieră și feroviară
  • rolul aeroporturilor și al porturilor în dezvoltarea destinațiilor
  • mobilitatea ca factor de creștere economică
  • parteneriate public-private și oportunități pentru investitori

PANEL 3: Turism intern și turism internațional. Cum se schimbă preferințele călătorilor

  • tendințe în alegerea destinațiilor
  • dezvoltarea turismului cultural, balnear și experiențial
  • city break-uri și turism premium
  • rolul agențiilor de turism în noul context de piață
  • impactul digitalizării asupra pieței de travel

PANEL 4: Viitorul turismului: tehnologie, digitalizare și sustenabilitate

  • inteligența artificială în industria de turism
  • digitalizarea serviciilor
  • turism sustenabil


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