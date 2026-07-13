„Suntem ultimii din Europa la atragerea turiștilor străini”. Problemele cronice ale turismului românesc

Alin Burcea, președintele agenției de turism Paralela 45, a declarat luni, 13 iulie, la „Interviurile Adevărul” că România ar trebui să se concentreze mai mult pe nișe turistice unde are avantaje competitive: turism ecumenic, city-break, festivaluri sau turism balnear.

Acesta oferă ca exemple turismul cultural, prin Festivalul Enescu, și turismul de divertisment, reprezentat de festivaluri precum Untold și de cluburile din Mamaia Nord.

De asemenea, președintele Paralela 45 le recomandă turiștilor să verifice dacă agențiile de turism sunt licențiate și să încheie un contract înainte de a plăti, pentru a evita fraudele.

„Fiecare agenție trebuie să-ți dea un contract de turism. Te uiți pe site-ul Ministerului Turismului și vezi dacă agenția există.”

În ceea ce privește prețurile ridicate de pe litoralul românesc, Burcea spune că una dintre explicații este sezonul scurt și nivelul taxării.

„În Bulgaria sezonul este mai lung, este mai cald, iar taxarea a fost mult timp mai redusă”, a spus el. Cu toate acestea, Alin Burcea afirmă că, după aderarea Bulgariei la zona euro, prețurile au crescut puternic, iar țara nu mai este destinația ieftină pentru turiști care era în trecut.

Alin Burcea mai afirmă că România este pe ultimul loc în Europa la atragerea turiștilor străini, susținând că în 2025 au venit 2,5 milioane de vizitatori din străinătate. El critică lipsa fondurilor pentru promovarea turistică și spune că, deși ministrul Economiei, Irineu Darău, ar fi anunțat un buget de 5 milioane de euro pentru acest an.

Întregul interviu cu președintele agenției de turism Paralela 45 poate fi urmărit mai jos: