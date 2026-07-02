Tribunalul București respinge acuzațiile PNL și denunță presiuni în dosarul Congresului. CSM: „Independența justiției nu poate fi pusă în discuție”

Tribunalul București a respins joi, 2 iulie, ferm acuzațiile formulate de Partidul Național Liberal (PNL), potrivit cărora dosarul privind anularea Congresului ar fi fost repartizat unei foste colaboratoare a Alinei Gorghiu. Pe de altă parte, Consiliul Superior al Magistraturii avertizează asupra unei „escaladări fără precedent” a discursului public împotriva instanțelor și reafirmă că independența justiției nu poate fi contestată în spațiul public, ci doar prin căile legale de atac.

Instanța a făcut precizările într-un comunicat oficial semnat de președintele Tribunalului București, judecătorul Cosmin Sterea-Grossu, după valul de acuzații apărut în spațiul public imediat după decizia privind suspendarea provizorie a efectelor hotărârii interne a PNL de convocare a Congresului.

Suspendarea Congresului, decizie contestată de PNL

Miercuri, 1 iulie, Tribunalul București a dispus suspendarea provizorie a executării și a efectelor Hotărârii Consiliului Național Extraordinar al PNL din 19 iunie 2026, prin care fusese stabilită convocarea Congresului pentru alegerea noii conduceri a partidului.

Decizia a fost urmată de reacții politice, PNL susținând că dosarul ar fi fost repartizat „unei foste colaboratoare a Alinei Gorghiu” și anunțând că va solicita recuzarea magistratului.

Tribunalul București: „Presiuni asupra judecătorilor”

Tribunalul București a respins categoric aceste afirmații, arătând că repartizarea cauzelor se face în mod transparent, pe criterii de specializare, conform legii.

„Tribunalul București respinge acuzațiile formulate de un partid politic și consideră neavenite presiunile exercitate, prin astfel de comunicări publice, asupra judecătorilor în cursul soluționării unor cauze”, se arată în comunicatul instituției.

Instanța subliniază că sistemul de repartizare și specializare a judecătorilor este unul menit să asigure eficiența actului de justiție și unificarea practicii judiciare, mai ales în cauzele complexe care implică persoane juridice, inclusiv partide politice.

Potrivit Tribunalului București, judecătorii sunt desemnați în funcție de specializarea lor, iar această organizare este o măsură managerială prevăzută de lege.

„Măsura specializării judecătorilor, prevăzută de lege, urmărește buna organizare a activității Tribunalului, eficientizarea actului de justiție și unificarea practicii judiciare”, se mai arată în document.

Conducerea instanței a precizat că aceste măsuri sunt aplicate inclusiv în domeniul litigiilor privind persoane juridice, precum sindicate, patronate sau partide politice.

„Practica unitară reprezintă, așadar, un deziderat asumat, iar una dintre modalitățile de implementare a acestuia o constituie specializarea judecătorilor inclusiv în acord cu recomandările instituțiilor europene. De altfel, același partid politic a subliniat, în propriul program de guvernare, nevoia specializării și beneficiile acesteia, propunând, cu titlu de exemplu, valorificarea specializării în materia dreptului afacerilor și în litigiile privind achizițiile publice. Astfel de acțiuni, desfășurate de un partid politic prin comunicare publică, în condițiile în care actele interne ale acestuia sunt în curs de analiză judiciară la Tribunalul București, trebuie respinse categoric”, a transmis Tribunalul București.

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CSM reacționează dur: „Independența justiției nu poate fi pusă în discuție în spațiul public”

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis un mesaj ferm, în contextul comunicatului de presă al Partidului Național Liberal referitor la hotărârile pronunțate de Tribunalul București și Tribunalul Ilfov în litigiile privind Congresul PNL. Instituția avertizează asupra unei „escaladări fără precedent a discursului public îndreptat împotriva instanțelor judecătorești”.

„Independența judecătorilor și respectarea autorității instanțelor judecătorești constituie garanții esențiale ale dreptului la un proces echitabil și ale statului de drept. Hotărârile judecătorești pot fi contestate exclusiv prin exercitarea căilor de atac prevăzute de lege, iar nu prin transferarea litigiilor în spațiul public și prin mesaje susceptibile să exercite presiuni asupra instanțelor”, a transmis CSM.

Consiliul a calificat declarațiile formațiunii politice drept „fără precedent”, subliniind că gravitatea acestora este accentuată de faptul că provin de la un partid implicat direct în litigiu.

„Declarațiile respectivului partid politic sunt fără precedent, iar gravitatea lor este amplificată de faptul că ele provin din partea unei formațiuni politice care are calitatea de parte într-un litigiu aflat pe rolul instanțelor judecătorești. Contestarea publică a rolului și legitimității instanțelor de către o parte aflată într-un proces reprezintă un comportament incompatibil cu exigențele unui stat de drept, fiind de natură să exercite presiuni asupra judecătorilor și să afecteze încrederea cetățenilor în imparțialitatea justiției”, a precizat instituția.

CSM a amintit și jurisprudența Curții Constituționale, făcând referire la Decizia nr. 530/2013, prin care s-a statuat că „reglementările în materie din alte state, în deplin acord cu exigenţele dreptului de acces la justiţie, instituie posibilitatea contestării în faţa instanţelor a deciziilor partidelor politice cu privire la raporturile dintre partide şi membrii acestora”.

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Instituția mai precizează că, în cadrul adunărilor generale ale instanțelor din întreaga țară, peste 3.500 de judecători au semnalat o degradare „fără precedent” a discursului public și politic la adresa justiției.

„Recent, în cadrul adunărilor generale ale instanțelor judecătorești din întreaga țară, peste 3.500 de judecători au constatat existența unei degradări fără precedent a discursului public și politic la adresa justiției, concretizată în campanii repetate de discreditare a instanțelor și a magistraților. Reacțiile actuale la adresa Tribunalului București și a Tribunalului Ilfov confirmă că avertismentul formulat de corpul judecătorilor nu a fost unul teoretic, ci reflectă un fenomen care continuă să se manifeste și care pune în pericol autoritatea puterii judecătorești.”, a transmis CSM.

În final, Secția pentru judecători a CSM face apel la clasa politică să evite orice formă de presiune asupra instanțelor și să respecte căile legale de atac.: „Consiliul Superior al Magistraturii solicită tuturor actorilor politici să înceteze orice discurs sau demers susceptibil să exercite presiuni asupra instanțelor judecătorești și să își valorifice drepturile exclusiv prin mijloacele procedurale prevăzute de lege, cu respectarea independenței justiției, a autorității hotărârilor judecătorești și a valorilor constituționale care stau la baza statului de drept. Într-o democrație constituțională, litigiile se analizează în fața instanțelor, nu în spațiul public prin delegitimarea autorității judecătorești”, se arată la finalul comunicatului CSM.