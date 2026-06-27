Deputatul PNL Ionuț Stroe apără tabăra pro-Veștea: „A te adresa unei instanțe nu este sabotaj. Este un drept garantat de Constituție”

Deputatul PNL Ionuț Stroe a afirmat sâmbătă că „a te adresa unei instanțe nu este sabotaj”, după ce liberalii din tabăra Veștea au depus în instanță mai multe acțiuni prin care cer anularea hotărârilor adoptate la Congresul Extraordinar al PNL din 21 iunie 2026.

„Am văzut comunicatul conducerii PNL de astăzi, care nu este un atac la adresa noastră, a celor care avem opinii diferite față de Bologan și restul, este un atac la adresa unui principiu fundamental, dreptul fiecărui cetățean într-o societate democratică și inclusiv al fiecărui membru de partid, dacă este, ne referim la cazul de față, de a se adresa instanțelor de judecată”, a afirmat Ionuț Stroe la Antena 3.

El a adăugat că „a te adresa unei instanțe nu este sabotaj”, afirmând că „cei care au scris acel comunicat s-au făcut public de râs”.

„Este un drept garantat de Constituție și exercitarea acestor drepturi procesuale prevăzute negru pe alb de legi care reglementează activitatea partidelor politice, nu poate fi niciodată calificată ca fiind atac la adresa partidului sau ce alte prostii au mai scris acolo (...) Și atunci când conducerea actuală a PNL ne numește pe noi, pe cei care practic își caută dreptatea în fața judecătorilor, ne spun, de fapt, că puterea judecătorească n-ar trebui să existe sau să existe după voința lui Bolojan și că accesul la justiție ar trebui rezervat doar celor care îi convin lui sau celor care conduc partidul în acest moment”, a mai afirmat Stroe.

Afirmațiile vin în contextul în care, pe 18 iunie, 16 parlamentari contestatari au cerut Tribunalului Ilfov suspendarea deciziilor Biroului Politic Național privind sancționarea celor care ar fi votat pentru învestirea Guvernului Veștea. Instanța le-a dat câștig de cauză în aceeași zi. PNL a anunțat că va ataca hotărârea în termenul legal.

O zi mai târziu, cei 16 parlamentari au depus o nouă acțiune, solicitând suspendarea deciziilor prin care conducerea convocase Consiliul Național Extraordinar și Congresul Extraordinar. Tribunalul Ilfov a stabilit data de 3 iulie pentru judecarea acestei cereri.

Sâmbătă, Partidul Național Liberal a transmis un comunicat prin care și-a exprimat „profunda îngrijorare” față de modul în care a fost gestionată procedura în dosarul soluționat de Tribunalul Ilfov, în urma acțiunii depuse de foști membri ai conducerii formațiunii. Potrivit liberalilor, la zece zile după pronunțarea hotărârii, avocații partidului nu au primit acces la dosar și nu au putut consulta documentele care au stat la baza deciziei.

Aceștia au acuzat, totodată, că „aceiași puciști din PNL continuă ofensiva împotriva propriului partid şi au introdus noi acţiuni la Tribunalul Bucureşti, solicitând suspendarea şi anularea hotărârilor adoptate de Congresul Extraordinar al Partidului Naţional Liberal”.