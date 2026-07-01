Dan Motreanu, după ce Sorin Grindeanu a declarat că semnează „pe loc” acordul pentru noul Guvern: „Nu este suficient să semnezi un acord, trebuie să îl și respecți”

Deputatul PNL Dan Motreanu i-a răspuns președintelui PSD, Sorin Grindeanu, după ce acesta s-a declarat dispus să semneze „pe loc” un acord politic între partide pentru deblocarea situației politice.

Liberalul pune sub semnul întrebării disponibilitatea social-democraților de a respecta un eventual acord, nu doar de a-l semna.

„Sorin Grindeanu vrea un acord cu PNL: «Acum, pe loc, îl semnez!». Îl semnezi, dar îl și respecți? Am mai avut un program de guvernare și un acord politic semnate. Important nu este doar să le semnezi, ci și să le respecți”, a transmis Dan Motreanu pe Facebook.

Reacția vine după declarațiile făcute miercuri de Sorin Grindeanu, la Palatul Parlamentului, în contextul negocierilor pentru formarea unei majorități guvernamentale.

Întrebat dacă PSD este dispus să renunțe la unele condiții din acordul politic, inclusiv la cele privind autonomia asupra programului de guvernare, după ce liderul PNL, Ilie Bolojan, a afirmat că mai multe solicitări ale liberalilor au fost respinse de social-democrați, Grindeanu a declarat că este gata să semneze imediat documentul.

„Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și el. Acum, pe loc îl semnez. Să vină Bolojan cu Dominic Fritz să-l semneze și ei. Să vină Bolojan să îl semneze și să voteze guvernul minoritar PSD”, a afirmat liderul PSD.

Grindeanu îl acuză pe premierul interimar Ilie Bolojan că blochează în mod deliberat formarea noului guvern și că pune orgoliul înaintea interesului României, susținând că social-democrații și-au respectat angajamentele privind adoptarea proiectelor necesare pentru accesarea fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).