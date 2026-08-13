Bolojan: 4.500 de proiecte din PNRR nu au fost încă recepționate. „În următoarele două săptămâni, trebuie să finalizăm cât mai multe”

Premierul interimar Ilie Bolojan a cerut prefecților și autorităților locale să accelereze recepția proiectelor finanțate prin PNRR, în condițiile în care aproximativ 4.500 de proiecte din cele peste 15.000 aflate în derulare nu au fost încă recepționate.

„În următoarele două săptămâni, trebuie să finalizăm cât mai multe dintre lucrările finanțate prin PNRR și să ne asigurăm că acestea sunt recepționate la timp”, a transmis Bolojan.

Recepția presupune atât finalizarea lucrărilor, cât și înscrierea acestora în cartea funciară și încărcarea documentelor finale în platforma electronică destinată autorităților locale.

Premierul avertizează că lucrările recepționate până la finalul lunii august vor avea finanțarea asigurată prin PNRR, în timp ce pentru proiectele care nu vor fi finalizate la timp, România riscă penalizări prin diminuarea sumelor pe care le-ar putea primi din fonduri europene.

Cele peste 15.000 de proiecte includ investiții în școli, dispensare, reabilitarea și anveloparea blocurilor, infrastructură și alte proiecte locale. Bolojan le-a cerut prefecților și reprezentanților instituțiilor din teritoriu să se mobilizeze pentru ca toate lucrările finalizate să fie recepționate în termen.