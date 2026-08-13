Brânza rasă din supermarket ascunde un detaliu important. Ce trebuie să verifici pe lista de ingrediente înainte să o cumperi

Brânza rasă este o soluție practică atunci când gătim, însă specialiștii recomandă atenție la produsele gata ambalate din supermarket. Diferențele de gust și de textură pe care le putem observa față de brânza rasă direct dintr-o bucată au, în multe cazuri, legătură cu ingredientele adăugate pentru a preveni lipirea fâșiilor și dezvoltarea mucegaiului.

Specialiștii recomandă verificarea listei de ingrediente înainte de cumpărare. Abbey Thiel, specialistă în știința alimentelor, explică faptul că, deși brânza dintr-o bucată și cea rasă pot fi în esență același produs, variantele ambalate conțin adesea celuloză, amidon de cartofi sau amidon de porumb, folosite ca agenți antiaglomeranți. Unele produse conțin și natamicină, utilizată pentru a preveni mucegaiul.

„Dacă comparați un bloc de cheddar cu o pungă de cheddar ras, brânza în sine este, de obicei, aproape identică. Principala diferență constă în faptul că brânza rasă conține adesea ingrediente precum celuloză, amidon de cartofi sau amidon de porumb, pentru a împiedica aglomerarea firimiturilor, precum și natamicină, care ajută la prevenirea dezvoltării mucegaiului în timpul depozitării”, a spus Abbey Thiel, conform Click!.

Aceste substanțe au un rol practic, însă pot influența modul în care brânza se comportă atunci când este încălzită.

Cu cât brânza este mai puternic acoperită de agenți antiaglomeranți, cu atât poate avea tendința să se topească mai puțin uniform.

Pentru a alege un produs mai bun, specialiștii recomandă o listă de ingrediente cât mai scurtă și fâșii de brânză care arată suple și bine definite, nu uscate sau acoperite vizibil cu praf. De asemenea, este preferabil ca ambalajul să precizeze exact ce tipuri de brânzeturi conține, în locul unei denumiri generale precum „amestec de brânzeturi”.