„Linia roșie” pe care Siegfried Mureșan o vede de netrecut în negocierile pentru noul Guvern

Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan a avertizat miercuri, 1 iulie, că disciplina bugetară este „linia roșie” peste care liberalii nu pot trece în negocierile privind viitorul guvern.

„Disciplina bugetară este linia roșie peste care nu putem trece în negocierile privind viitorul guvern. Este un angajament față de toți românii cinstiți pe care nu-l putem încălca. Guvernul condus de premierul Bolojan a redus cu aproape 30 de miliarde de lei deficitul bugetar în primele cinci luni din 2026, față de aceeași perioadă a anului trecut”, a transmis acesta pe Facebook.

Siegfried Mureșan adaugă că această reducere „este binevenită și era absolut necesară pentru redresarea economică a țării și pentru dezvoltarea ulterioară pe baze solide.”

„Viitorul Guvern trebuie să continue această disciplină fiscală. Este singura cale prin care putem crește sustenabil, în următorii ani, investițiile în modernizarea României și nivelul de trai al oamenilor.

Nu vom accepta niciun guvern care va reveni la risipă imediat ce își începe mandatul”, atenționează acesta.

Siegfried Mureșan spune că reducerea deficitului bugetar nu este doar meritul Guvernului, ci și al românilor care au acceptat și au susținut măsurile adoptate.

„Vom susține doar un guvern care continuă pe linia disciplinei bugetare, a reformelor și a modernizării”

Mesajul eurodeputatului PNL vine după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că partidul este pregătit să semneze imediat acordul politic negociat în coaliție și l-a provocat pe premierul interimar Ilie Bolojan să facă același lucru.

„Acum, pe loc, semnez acordul propus. Să vină Bolojan și Fritz și îl semnez. Cu toate măsurile. Să vină Bolojan să îl semneze și să voteze un guvern minoritar PSD”, a afirmat liderul PSD într-o conferință de presă, la Parlament.

De asemenea, l-a acuzat pe Bolojan că blochează în mod deliberat formarea noului guvern.

„Ilie Bolojan întârzie deliberat formarea unui guvern cu puteri depline”, a declarat Sorin Grindeanu.