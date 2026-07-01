SURSE Tabăra Veștea din PNL îl acuză pe Ilie Bolojan că nu a înregistrat la tribunal hotărârile Congresului Extraordinar

Procesul privind validarea hotărârilor Congresului Extraordinar al Partidul Național Liberal a fost amânat pentru 8 iulie, după ce formațiunea nu a depus la Tribunalul București documentele privind alegerea noii conduceri și modificarea statutului. Potrivit legii, PNL are obligația de a redacta și înregistra aceste hotărâri la Tribunal, nu contestatarii, care nici măcar nu le au în posesia lor pentru că nu au fost încă redactate.

Procesul privind hotărârile Congresului Extraordinar al PNL a fost amânat pentru data de 8 iulie pentru că PNL nu a depus la tribunalul București hotărârile adoptate, adică cele legate de alegerea noii conduceri și modificarea statutului. Potrivit legii, PNL are obligația de a redacta și înregistra aceste hotărâri la Tribunal, nu contestatarii, care nici măcar nu le au în posesia lor pentru că nu au fost încă redactate.

Potrivit surselor politice, la peste zece zile de la congres, PNL nu a redactat încă cele mai importante hotărâri adoptate- alegerea noii conduceri și modificarea statutului. Ar fi avut, în schimb, timp să redacteze cu prioritate deciziile de sancționare și de excludere îndreptate nominal împotriva reclamanților. Ordinea priorităților este, ea însăși, elocventă.

PNL are obligația legală de a redacta și înregistra aceste hotărâri la Tribunal. Netranspunerea lor în formă scrisă, la peste zece zile, nu se traduce printr-o simplă scăpare, ci o tergiversare care afectează dreptul la apărare al reclamanților și amână chiar controlul de legalitate pe care conducerea actuală îl evită, susțin cei din tabăra Veștea.

Potrivit acestora, înainte termenului de azi, instanța a pus în vedere PNL să depună aceste hotărâri, dar azi, partidul s-a prezentat la termen cu mâna goală. Ca urmare, instanța a acordat un nou termen scurt pentru ca PNL să le depună.

Hotărârile congresului, respectiv alegerea noii conduceri și modificările la statut, se află în posesia și sub semnătura PNL, iar nu a reclamanților.

Nu se poate depune un act pe care nu îl deții și pe care nu ai avut cum să îl obții, întrucât PNL nu l-a redactat și nu l-a comunicat nimănui. Acesta este motivul pentru care procesul privind hotărârile Congresului Extraordinar al PNL a fost amânat pentru data de 8 iulie, vineri, susțin sursele politice.