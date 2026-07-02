PSD a sesizat Comisia LIBE din Parlamentul European după declarațiile PNL privind justiția

Reprezentantul PSD în Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne (LIBE) din Parlamentul European a sesizat conducerea comisiei joi, 2 iulie, solicitând analizarea declarațiilor PNL la adresa sistemului judiciar din România din perspectiva respectării statului de drept.

„Delegația Partidului Social Democrat din Parlamentul European își exprimă îngrijorarea față de atacurile PNL îndreptate împotriva sistemului judiciar din România și consideră că declarațiile recente ale liberalilor ridică semne de întrebare din perspectiva respectării independenței justiției, a separației puterilor în stat și a statului de drept, valori fundamentale ale Uniunii Europene.

În acest context, reprezentantul PSD în Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne (LIBE) din Parlamentul European a sesizat președintele și coordonatorii Comisiei LIBE, solicitând ca această situație să fie analizată în cadrul dialogului european privind statul de drept, inclusiv printr-o dezbatere în Comisia LIBE și, dacă va fi considerat oportun, în cadrul Democracy, Rule of Law and Fundamental Rights Monitoring Group (DRFMG)”, transmite delegația PSD din PE într-un comunicat.

Social-democrații adaugă că nu solicită Parlamentului European să intervină în dosarele aflate pe rolul instanțelor din România, ci cere analizarea declarațiilor recente ale reprezentanților PNL la adresa justiției, pe care le consideră de natură să afecteze independența sistemului judiciar.

PSD invocă și reacția CSM, care a avertizat că astfel de atacuri pot submina încrederea publicului în justiție.

„Consiliul Superior al Magistraturii a subliniat, totodată, că hotărârile judecătorești pot fi contestate exclusiv prin căile de atac prevăzute de lege, iar nu prin transferarea litigiilor aflate pe rol în spațiul public într-o manieră care poate exercita presiuni asupra judecătorilor.

Delegația PSD din Parlamentul European consideră că orice persoană sau formațiune politică are dreptul de a utiliza toate mijloacele legale de contestare a unei hotărâri judecătorești și de a solicita clarificări instituționale. În același timp, presiunile publice asupra magistraților, contestarea legitimității instanțelor sau încercările de discreditare a justiției înainte de epuizarea procedurilor legale sunt incompatibile cu principiile independenței justiției, separației puterilor și statului de drept.”

Delegația PSD susține că independența justiției este un principiu fundamental al Uniunii Europene și cere instituțiilor europene să monitorizeze situația din România. Social-democrații afirmă că disputele politice trebuie soluționate prin mijloace legale și democratice, nu prin presiuni publice asupra sistemului judiciar.

Liberalii contestă repartizarea dosarului

După ce Tribunalul București a dispus suspendarea provizorie a executării și a efectelor Hotărârii Consiliului Național Extraordinar al PNL din 19 iunie , prin care fusese stabilită convocarea Congresului pentru alegerea noii conduceri a partidului, liberalii au afirmat că dosarul ar fi fost repartizat „unei foste colaboratoare a Alinei Gorghiu” și anunțând că va solicita recuzarea magistratului.

„Aceiași contestatari au înaintat mai multe cereri în instanță. Una dintre acestea, având ca obiect hotărârile Congresului Extraordinar din 21 iunie 2026, are termen de judecată la data de 8 iulie 2026, dosarul fiind repartizat judecătoarei M.L., colaboratoare a doamnei Gorghiu, reclamantă în dosar.

În perioada în care doamna Gorghiu a fost ministrul Justiției, aceasta a solicitat detașarea doamnei judecător M.L. în cadrul ministerului, iar prin Hotărârea CSM nr. 2156 din 14 septembrie 2023, aceasta a fost detașată și a lucrat în Ministerul Justiției pe toată durata mandatului doamnei Gorghiu. Din acest motiv, PNL va solicita recuzarea acesteia”, transmit liberalii.

În încheiere, PNL subliniază că „un partid politic este condus de deciziile majorității membrilor și de deciziile luate în organele sale statutare”.