Lovitură pentru Bolojan, câștig pentru tabăra Veștea: Tribunalul București suspendă hotărârea PNL privind organizarea Congresului. Decizia este executorie

Tribunalul București a admis miercuri, 1 iulie, cererea de suspendare a Hotărârii Consiliului Național Extraordinar (CNE) al Partidului Național Liberal privind organizarea Congresului Extraordinar din iunie 2026.

Potrivit portalului instanțelor, judecătorii au decis:

„Suspendă provizoriu executarea şi efectele Hotărârii Consiliului Naţional Extraordinar al PNL nr. 01/2026 din 19.06.2026, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 26127/3/2026 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a V-a Civilă.”

Prin această decizie, instanța suspendă efectele hotărârii CNE referitoare la Congresul Extraordinar, inclusiv actele subsecvente privind organizarea și desfășurarea acestuia, până la soluționarea definitivă a cauzei.

Hotărârea vine în contextul în care procesul privind validarea deciziilor adoptate la Congresul Extraordinar al PNL a fost amânat pentru data de 8 iulie.

Aceasta ar însemnă că rămân în functie prim-vicepreședinții dați afară de Ilie Bolojan - Nicoleta Pauliuc, Adrian Veștea - și toată structura de conducere de dinainte de Congresul Extraordinar al PNL. Decizia Tribunalului București este executorie.

Context

Amânarea a fost dispusă după ce partidul nu a depus la Tribunalul București documentele referitoare la hotărârile adoptate în cadrul congresului, respectiv cele privind alegerea noii conduceri și modificarea statutului formațiunii.

Potrivit legislației, obligația de a redacta și înregistra aceste hotărâri la instanță revine PNL, nu persoanelor care le contestă. Contestatarii susțin că nu au putut pune la dispoziția instanței documentele deoarece acestea nu au fost redactate și comunicate de partid.

Conform unor surse politice, la mai bine de zece zile de la desfășurarea congresului, PNL nu ar fi redactat încă hotărârile privind alegerea noii conduceri și modificarea statutului, în timp ce ar fi redactat cu prioritate deciziile de sancționare și excludere care îi vizează pe reclamanți.

Reprezentanții taberei conduse de Adrian Veștea susțin că întârzierea redactării hotărârilor afectează dreptul la apărare al contestatarilor și împiedică exercitarea controlului de legalitate asupra deciziilor adoptate în cadrul Congresului Extraordinar.

Procesul privind validarea hotărârilor congresului va continua la Tribunalul București în data de 8 iulie, când instanța urmează să analizeze fondul cauzei.