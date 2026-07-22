Ce înseamnă intrarea STB în insolvență. Ciucu: „Nu se oprește transportul public, nu se reduc autobuzele”

Procedura de insolvență a Societății de Transport București (STB) nu înseamnă oprirea transportului public și nici reducerea numărului de autobuze, troleibuze sau tramvaie care circulă în Capitală, au transmis miercuri reprezentanții Primăriei Municipiului București (PMB).

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a explicat, într-o postare pe Facebook, că unul dintre principalele scopuri ale insolvenței este tocmai asigurarea continuității serviciului public de transport.

„Unul dintre principalele obiective ale solicitării insolvenţei STB îl reprezintă chiar asigurarea continuităţii serviciului public de transport – obligaţie legală, de altfel, pentru autorităţile locale”, a transmis edilul.

Reprezentanții PMB au explicat că, prin solicitarea procedurii de insolvență, STB recunoaște că nu își mai poate achita obligațiile către creditori și solicită protecția oferită de lege.

Marți, Consiliul General al Municipiului București a aprobat intrarea societății în insolvență. Următorul pas este desemnarea de către judecătorul-sindic a unui administrator judiciar, care va întocmi un plan de reorganizare. Acesta va trebui aprobat de creditori și va avea ca obiective reducerea cheltuielilor, evitarea falimentului și plata datoriilor.

Potrivit Primăriei, insolvența este necesară deoarece oprește acumularea de noi penalități și împiedică poprirea conturilor societății.

STB are datorii totale de aproximativ 3 miliarde de lei, dintre care 1,7 miliarde de lei către ANAF, reprezentând contribuții aferente angajaților neachitate. Numai penalitățile acumulate se ridică în prezent la aproximativ 402 milioane de lei.

Municipalitatea susține că subvenția acordată de Primăria Capitalei va continua să fie utilizată pentru plata salariilor angajaților, achiziția de combustibil și cumpărarea pieselor de schimb necesare funcționării flotei.

În paralel, pentru achitarea creanțelor va fi constituit un cont escrow destinat creditorilor, iar STB va vira lunar sumele stabilite prin planul de reorganizare.

Ciprian Ciucu a precizat că i-a solicitat viitorului administrator judiciar ca planul de reorganizare să includă o eficientizare a traseelor, astfel încât acestea să nu se mai suprapună între ele sau cu magistralele de metrou.

„Linii de tramvai nu vor fi desfiinţate, atâta timp cât PMB investeşte”, a subliniat primarul general.