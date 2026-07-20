Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a prezentat luni situația financiară a Societății de Transport București (STB), pe care a descris-o drept „dezastruoasă”, acuzând ani de management defectuos și decizii care au împins compania spre insolvență.

Acesta a anunțat că, în urma calculelor făcute de echipa sa, serviciul public de transport din București ar costa, în acest moment, aproape cât întreg bugetul Capitalei.

„Cer Diectorului generalul STB şi Consiliul de Administraţie al STB să se întunească de îndată, mâine dimineaţă, şi să ceară insolvenţa companiei. Doar aşa o putem salva. Doar aşa putem plăti salariile. Doar aşa putem evita falimentul oraşului. (..) Le cer ca mâine dimineaţă, vin şi eu dacă vor, ca să prezint situaţia, pentru că e treaba mea ca să analizez, deşi ei sunt plătiţi şi au responsabilitatea directă să-şi asume decizia corectă. Nu eu, primar general, pot să iau această decizie, pentru că nu mai este la mine”, a spus Ciprian Ciucu într-o conferinţă de presă.

Potrivit acestuia, datoriile STB au ajuns la un nivel fără precedent și depășesc cu mult sumele alocate de Primăria Capitalei pentru susținerea transportului public, iar penalitățile pentru aceste datorii sunt uriașe, scrie News.

”Doar aşa putem proteja STB, doar dacă intră în insolvenţă, de acumularea altor penalităţi suplimentare, de peste tot. Dacă nu, ele vor curge şi mai departe şi mai departe şi vor creşte aceste penalităţi. Că nu avem bani ca să îi dăm. (..) Mai ales la ANAF, care e principalul creditor, cu penalităţi de peste 400 miliarde”, a mai spus Ciucu.

Primarul a arătat că insolvenţa va putea proteja şi angajaţii, şi va putea proteja şi STB-ul de proprirea conturilor şi blocarea serviciului de transport, care trebuie să fie continuu pentru că face parte din servicii de utilităţi publice.

”Serviciul va continua, dar fără insolvenţă, la un moment dat, efectiv, va intra direct în faliment. Deci este singurul instrument prin care poate scăpa chiar de plată integrală a restanţelor. Dacă jucdecătorul aprobă planul de reorganizare, o proporţie semnificativă a acestei datorii poate fi ştearsă. S-a întâmplat acest lucru”, a mai spus Ciucu.