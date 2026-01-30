search
Vineri, 30 Ianuarie 2026
„Deja e rău”. STB, în pragul insolvenței. Șoferii acuză politicienii: „Când au furat, ne-au întrebat pe noi?”

Publicat:

Șoferii, vatmanii și personalul tehnic de la STB sunt tot mai nemulțumiți, pe fondul riscului de insolvență al companiei și al conflictelor politice din Consiliul General al Capitalei. Angajații acuză lipsa pieselor de schimb, condițiile grele de muncă și deciziile luate la nivel politic, despre care spun că îi afectează direct.

Revoltă în rândul șoferilor și vatmanilor STB FOTO: Arhivă
Revoltă în rândul șoferilor și vatmanilor STB FOTO: Arhivă

Pentru mulți dintre angajații STB, perioada actuală este una extrem de dificilă. Aceștia spun că lucrează zilnic fără piese de schimb suficiente, fără anvelope sigure și, uneori, fără ulei de motor. Autobuzele și tramvaiele sunt vechi, ruginite și se defectează frecvent, iar beneficiile precum voucherele de vacanță sau salariile ajustate cu inflația au dispărut.

Toate aceste lipsuri au alimentat tensiunea din rândul celor care asigură transportul public, iar situația este agravată de iminenta insolvență a STB și de disputele politice dintre primarul Capitalei și consilierii municipali.

Furăciunile le-au făcut PSD-ul, PNL-ul și cine a fost. Păi, când au furat, ne-au întrebat pe noi? Că s-au supralicitat piesele și toate alea, ne-au întrebat pe noi? Nu ei sunt la butoane?”, spune un angajat pentru Digi24.

Acuzații de management defectuos

Alți șoferi vorbesc despre o proastă gestionare a companiei, care durează de ani de zile. „Trebuie bani de întreținere la mașinile astea. Astea nu merg. Autocarele sunt zob și alea. Nu am făcut noi nicio ghidușie. S-au făcut sus, acolo. Ar trebui s-o dea la un sens, să fie bine pentru toată lumea. C-o să aibă de suferit și călătorii și toți o să fim afectați”, spune un alt șofer, care adaugă: „Deja e rău. N-avem piese, n-avem ulei, n-avem nimic!”.

Un alt angajat afirmă clar: „Proasta gestionare. Managementul care nu e de acum, e de ani de zile”. El susține că livrarea pieselor a fost redusă drastic din lipsă de bani și că multe vehicule circulă în condiții precare. „De pe vremea lui Firea noi avem amanetate tramvaie, autobuze și o parte din societatea de la direcție. S-au mai făcut și alte împrumuturi și din cauza asta s-a ajuns aici”.

În privința unei eventuale insolvențe, acesta avertizează că efectele ar fi dramatice: „Și ce-o să facă cu insolvența? Noi suntem 6 mii. Și încă o dată e TESA. Să facă ceva! De aia cred că vor să ajungă și la insolvență. Să termine treaba asta”.

Angajații reclamă și dezechilibrul dintre personalul din teren și cel administrativ. „Unii stau la birou și alții lucrează. Suntem jumătate-jumătate. Nu e corect! Pentru că TESA ar trebui să fie 20–30 la sută, nu jumătate cu cei care lucrează”, spune același șofer.

Politicul, acuzat că îi afectează pe toți

Nemulțumirile sunt legate direct și de conflictul politic din CGMB. „Dacă plecăm de acasă și ne trezim la 3 dimineața o facem pentru că avem rate, pentru a duce bani acasă. Iar faptul că ei nu se înțeleg la nivel politic, vă dați seama că ne afectează pe toți”, spune un alt angajat STB.

Tensiunile din Consiliul General al Capitalei au atins un nivel ridicat. La ultima ședință, consilierii municipali ai PSD s-au aliat cu cei ai AUR și PUSL și s-au poziționat împotriva primarului liberal al Capitalei. Acest scandal politic blochează deciziile financiare legate de STB și împinge transportul public din București tot mai aproape de colaps.

București

Când a aflat generalul von Paulus de amploarea Operațiunii Uranus
historia.ro
