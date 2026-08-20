Trenurile din România riscă să se oprească: Sindicaliștii avertizează: „Calea ferată nu poate funcționa pe datorie”

Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane atrage atenția asupra situației financiare critice în care a ajuns sectorul feroviar, pe fondul anilor de subfinanțare, al blocajelor administrative și al întârzierilor în aprobarea bugetelor.

Reprezentanții Federației susțin că problemele nu mai sunt punctuale și avertizează că lipsa finanțării poate ajunge să afecteze direct circulația trenurilor și funcționarea întregului sistem feroviar.

„Problema nu mai este una punctuală. Vorbim despre ani de subfinanțare, peste care s-au suprapus blocaje administrative și bugete neaprobate, cu efecte directe asupra finanțării și funcționării sistemului feroviar”, a transmis Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane.

Potrivit sindicaliștilor, aprobarea Strategiei și deblocarea Contractului de activitate și performanță reprezintă un pas necesar pentru CFR SA, însă acestea nu rezolvă problema principală, respectiv asigurarea finanțării efective a întregului sistem feroviar.

CFR Călători, fără finanțarea necesară de aproape două luni

Situația este critică și în transportul feroviar de călători. Federația susține că, de aproape două luni, CFR Călători nu beneficiază de finanțarea necesară desfășurării normale a serviciului public.

Compania este nevoită să continue să opereze trenurile și să suporte cheltuielile de exploatare, în timp ce acumulează datorii către CFR SA și către ceilalți furnizori.

„De aproape două luni, CFR Călători nu beneficiază de finanțarea necesară desfășurării normale a serviciului public, fiind obligată să continue circulația trenurilor și să suporte cheltuielile de exploatare, acumulând datorii către CFR SA și ceilalți furnizori. TUI, energia, combustibilul, mentenanța, reparațiile și piesele de schimb trebuie plătite indiferent dacă finanțarea de la stat a fost sau nu asigurată”, se arată în comunicat.

CFR Călători are bugetul neaprobat

O altă problemă semnalată de Federație este faptul că CFR Călători funcționează cu bugetul de venituri și cheltuieli neaprobat.

Potrivit sindicaliștilor, pe 27 august se împlinește termenul de 150 de zile prevăzut de OG nr. 26/2013. După depășirea acestui termen, devin aplicabile prevederile legale privind suspendarea alocării fondurilor de la bugetul de stat până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli.

Se opresc trenurile? CFR SA riscă să nu mai poată plăti salariile angajaților

„Mai grav, CFR Călători funcționează cu bugetul de venituri și cheltuieli neaprobat, iar pe 27 august se împlinește termenul de 150 de zile prevăzut de OG nr. 26/2013. La depășirea acestui termen devin aplicabile prevederile legale privind suspendarea alocării fondurilor de la bugetul de stat până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli”, avertizează Federația.

Reprezentanții organizației sindicale atrag atenția că o companie deja afectată de subfinanțare și lipsă de lichidități riscă astfel să ajungă într-o situație și mai dificilă, deși are în continuare obligația de a menține serviciul public și circulația trenurilor.

„Practic, o companie deja afectată de subfinanțare și lipsă de lichidități intră într-o situație și mai gravă, în timp ce are obligația să mențină serviciul public și circulația trenurilor. Lipsa finanțării poate conduce la imposibilitatea operatorilor de transport feroviar de călători de a mai presta serviciul public în condiții normale și de a-și achita obligațiile către CFR SA și ceilalți furnizori.”, mai spune Federația.

Neîncasarea TUI afectează CFR SA

Problemele financiare ale CFR Călători se răsfrâng și asupra administratorului infrastructurii feroviare. Federația subliniază că neîncasarea TUI, tariful de utilizare a infrastructurii, afectează direct veniturile CFR SA și capacitatea companiei de a susține funcționarea normală a rețelei feroviare.

În opinia sindicaliștilor, problemele financiare riscă să se propage în întregul sistem.

„Imposibilitatea plății salariilor și a cheltuielilor de exploatare generează blocaje în lanț, afectând toate societățile și furnizorii care au relații contractuale în sectorul feroviar. Un blocaj financiar într-o parte a sistemului se propagă rapid către celelalte companii și afectează funcționarea întregului sector.”, susține Federația.

Federația cere plata integrală și la timp a salariilor

Sindicaliștii cer, de asemenea, plata integrală și în cel mai scurt timp a salariilor angajaților din sectorul feroviar.

„Plata integrală a salariilor trebuie realizată în cel mai scurt timp. Este obligația decidenților să asigure cadrul și resursele necesare pentru respectarea drepturilor salariale”, transmite Federația.

Federația cere Guvernului să intervină urgent pentru deblocarea situației și pentru asigurarea finanțării necesare sectorului feroviar.

„Guvernul trebuie să intervină urgent pentru asigurarea finanțării și eliminarea blocajelor administrative, înainte ca problemele financiare să se transforme în blocaje operaționale cu efect direct asupra circulației trenurilor. Calea ferată nu poate funcționa la nesfârșit pe datorie. Fără finanțare, trenurile riscă să se oprească”, mai spune Federația.