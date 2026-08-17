 Circulația trenurilor riscă să fie oprită. Sindicatele avertizează că nu mai sunt bani | adevarul.ro
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Circulația trenurilor riscă să fie oprită. Sindicatele avertizează că nu mai sunt bani

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Sectorul feroviar se confruntă cu un blocaj financiar care afectează atât operatorii de călători, cât și administratorul infrastructurii. Sindicatele avertizează că, fără deblocarea rapidă a finanțării, unele trenuri ar putea fi suspendate.

Trenurile ar putea fi oprite, în lipsa finanţării. FOTO: arhivă
Trenurile ar putea fi oprite, în lipsa finanţării. FOTO: arhivă

De aproape două luni, sectorul feroviar așteaptă deblocarea unor surse de finanțare din partea statului, iar efectele au început să se vadă în funcționarea întregului sistem. Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane atrage atenția, într-un comunicat transmis luni, 17 august, că situația financiară a devenit critică și că lipsa banilor pune în pericol inclusiv circulația trenurilor.

„De aproape două luni, finanțarea necesară din partea statului este blocată, fie prin amânarea aprobării unor bugete de venituri și cheltuieli, fie prin întârzierea aprobării unor documente programatice și de planificare, iar efectele se propagă deja în întregul sistem feroviar. Nu mai vorbim despre probleme izolate ale CFR S.A., CFR Călători sau ale operatorilor privați, ci despre un cerc vicios al subfinanțării.

Operatorii de transport feroviar de călători nu mai dispun de resursele necesare pentru acoperirea obligațiilor serviciului public: TUI, energie, combustibil, mentenanță, reparații și piese de schimb. La rândul său, CFR S.A. nu își încasează integral veniturile din utilizarea infrastructurii și se confruntă cu propriile dificultăți de finanțare.

Consecințele au început deja să apară. CFR S.A. a notificat operatorii asupra posibilității suspendării unor trenuri pentru neachitarea TUI, în condițiile în care aceștia reclamă lipsa resurselor necesare desfășurării serviciului public”, anunță sindicaliștii.

TUI, adică tariful pentru utilizarea infrastructurii feroviare, reprezintă una dintre obligațiile pe care operatorii trebuie să le achite către CFR S.A. Cum operatorii reclamă lipsa banilor, iar CFR S.A. nu își încasează integral veniturile, problemele financiare se transmit de la o verigă la alta, într-un cerc vicios, care ar putea duce, în cele din urmă, la oprirea trenurilor:

„Practic, s-a creat un lanț periculos: finanțarea statului este blocată → operatorii nu își pot achita obligațiile → CFR S.A. nu își încasează veniturile → sunt afectate salariile și exploatarea infrastructurii → trenurile riscă să fie oprite”, a explicat Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane.

În acest context, secere deblocarea urgentă a mecanismelor prin care CFR S.A. primește finanțarea necesară, inclusiv a celor legate de Contractul de activitate și performanță și de Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare.

Sindicaliștii spun că situația nu mai poate fi explicată doar prin problemele de management ale unei singure companii. În opinia lor, faptul că operatorul de stat, companiile private și administratorul infrastructurii se confruntă în același timp cu lipsa lichidităților indică o problemă de finanțare la nivelul întregului sistem feroviar.

Riscul cel mai mare îl reprezintă serviciul public de transport. Dacă operatorii nu mai au resurse pentru a-și îndeplini obligațiile asumate, continuitatea traficului feroviar devine incertă.

„Avertizăm că, dacă acest blocaj financiar nu este rezolvat urgent, oprirea trenurilor va deveni o realitate.

Salariile trebuie plătite.

Exploatarea trebuie finanțată.

Trenurile trebuie să circule”, au transmis sindicatele.

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