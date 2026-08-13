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Se opresc trenurile? CFR SA riscă să nu mai poată plăti salariile angajaților

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CFR SA riscă să ajungă în imposibilitatea de a achita salariile angajaților dacă nu este aprobat Contractul de activitate și performanță 2026–2030, susține Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane. Sindicaliștii spun că situația este generată de un blocaj administrativ între instituțiile statului și avertizează că neplata salariilor ar putea duce la un conflict de muncă și, ulterior, la perturbarea sau chiar blocarea transportului feroviar.

Un angajat CFR face semne conducătorului de tren că poate veni în gară
Sindicatul CFR spune că neplata salariilor poate duce la blocarea circulației feroviare. Foto arhivă

Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane susține că reprezentanților organizațiilor sindicale li s-a comunicat, în cadrul întâlnirii de joi, 13 august 2026, cu administrația CNCF „CFR” SA, că societatea nu va putea asigura plata salariilor dacă nu este aprobat Contractul de activitate și performanță pentru perioada 2026–2030.

Potrivit sindicaliștilor, problema nu este legată de activitatea salariaților, ci de un blocaj administrativ între instituțiile statului.

Dacă nu este aprobat Contractul de activitate și performanță 2026–2030, compania nu va putea asigura plata salariilor”, susține Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane.

Ministerul Justiției a restituit proiectul neavizat

Potrivit Federației, Ministerul Justiției a restituit neavizat proiectul Contractului de activitate și performanță, motivând că documentul nu poate fi adoptat înainte de aprobarea, prin Hotărâre de Guvern, a Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2026–2030.

Ministerul Justiției ar fi avertizat, de asemenea, că adoptarea Contractului fără respectarea acestei succesiuni ar putea conduce la suspendarea și ulterior la anularea actului în contencios administrativ.

Sindicatele susțin că această situație creează un blocaj în condițiile în care statul are obligația de a asigura funcționarea infrastructurii feroviare, iar întârzierile administrative pot afecta plata salariilor angajaților CFR SA.

Neplata salariilor ar putea duce la un conflict de muncă

Federația atrage atenția că eventualitatea neplății salariilor nu reprezintă doar o problemă socială pentru angajații companiei, ci poate genera un conflict de muncă.

„Neplata salariilor nu este doar o problemă socială. Înseamnă mii de familii rămase fără veniturile pentru care oamenii au muncit și poate genera un conflict de muncă de amploare”, transmit sindicaliștii.

Aceștia spun că, în cazul în care salariile nu vor fi achitate, există riscul ca angajații să refuze continuarea activității.

Sindicatele avertizează asupra riscului de blocare a transportului feroviar

Potrivit Federației, refuzul salariaților de a continua activitatea în cazul neplății salariilor ar putea duce la perturbarea gravă sau chiar la blocarea transportului feroviar.

CFR SA administrează infrastructura pe care circulă trenurile de călători și de marfă, iar sindicaliștii atrag atenția că un blocaj major al activității companiei ar putea afecta circulația trenurilor, activitatea operatorilor feroviari, transportul de mărfuri și, implicit, funcționarea economiei.

„Nu amenințăm cu oprirea căii ferate. Avertizăm că aceasta poate deveni consecința unei situații pe care salariații nu au creat-o”, precizează Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane.

Sindicatele cer intervenția Guvernului

Federația solicită premierului și Ministerului Transporturilor să intervină de urgență pentru aprobarea documentelor necesare și pentru garantarea plății integrale și la termen a salariilor angajaților CFR SA.

„Nu este normal ca, după ce și-au făcut meseria, feroviarii să fie puși să aștepte salariile până când instituțiile statului termină de plimbat documentele între ele”, transmit sindicaliștii.

„Salariile trebuie plătite”, spun sindicaliștii.

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