„Trebuie să spunem acest lucru mai răspicat”: mesajul ambasadorulului britanic despre românii din UK

Comunitatea de români stabilită în Regatul Unit reprezintă una dintre cele mai puternice legături dintre România și Marea Britanie, susține Ambasada Regatului Unit la București într-o postare pe Instagram, care însoțeste mesajul video al ambasadorului britanic Giles Portman.

Ambasadorul Marii Britanii la București, Giles Portman Foto: Facebook/British Embassy Bucharest

„Una dintre cele mai puternice legături dintre Regatul Unit și România este comunitatea care și-a construit viața între cele două țări”, scrie Ambasada Marii Britanii la București pe Instagram.

Mesajul este însoțit de un fragment din interviul care Giles Portman, ambasadorul UK la București l-a acordat jurnaliștilor Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu la Digi24, în care a evidențiat contribuția economică a românilor stabiliți în Regatul Unit și impactul acestora asupra relației dintre Londra și București.

Diplomatul britanic a făcut referire la un raport prezentat în Parlamentul de la Londra, dedicat contribuției românilor la economia britanică.

„Am fost foarte bucuros să fiu în Parlamentul britanic în această vară, deoarece a fost realizat primul raport care analizează în detaliu contribuția diasporei românești din Regatul Unit”, a declarat ambasadorul.

Foto: captură Instagram ukonromania

„Contribuția pe care românii o au prin plata taxelor și impozitelor depășește cu mult, cu mult, cu mult ceea ce familiile de români ar putea primi de la statul britanic”

Potrivit lui Portman, concluziile documentului contrazic percepțiile potrivit cărora migranții români ar depinde de sistemul britanic de asistență socială.

„Unul dintre lucrurile pe care le arată, pe baza unor date foarte clare, este că contribuția pe care românii o au prin plata taxelor și impozitelor depășește cu mult, cu mult, cu mult ceea ce familiile de români ar putea primi de la statul britanic sub formă de beneficii sociale”, a afirmat ambasadorul Marii Britanii.

Giles Portman a subliniat că raportul ajunge la o concluzie remarcabilă privind rolul comunității românești în societatea britanică.

„Cred că, de fapt, acest raport a concluzionat că cea mai activă comunitate de migranți din Regatul Unit este comunitatea românească”, a spus Giles Portman.

„Trebuie să spunem acest lucru mult mai des și mult mai răspicat”

Ambasadorul consideră că această realitate este insuficient cunoscută atât în Marea Britanie, cât și în România și că meritele românilor ar trebui evidențiate mai des.

„Cred că trebuie să spunem acest lucru mult mai des și mult mai răspicat”, a transmis diplomatul britanic.

Comunitatea românească din Regatul Unit se numără printre cele mai numeroase și mai bine integrate comunități de cetățeni europeni, având o contribuție importantă pe piața muncii și în economia britanică.