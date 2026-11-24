O dronă care efectua o livrare pentru retailerul online Amazon s-a prăbușit vineri în afara orașului Detroit, după ce a livrat o sticlă de șampon, iar în prezent Administrația Federală a Aviației (FAA) desfășoară o anchetă.

Drona Amazon s-a prăbușit pe un garaj Foto: X/Mario Nafwal

Vehiculul fără pilot a livrat cu succes coletul în curtea casei lui Jim Brennan din Huntington Woods, Michigan, la scurt timp după ce soția sa a plasat comanda, a declarat acesta pentru CNN.

„Ea a comandat șampon, iar noi ne așteptam ca un camion să oprească, dar apoi am primit notificări că va sosi cu o dronă în șapte minute”, a spus Brennan.

Coletul a fost lăsat în curtea din spate, dar, drona s-a lovit un cablu de fibră optică și și-a pierdut o elice.

„Dintr-o dată mi-am dat seama că se află sub un cablu. Urma să treacă pe sub acel cablu. Și așa s-a întâmplat. Și când s-a agățat de cablu, pur și simplu a înnebunit”, a spus el. „Ca o pasăre rănită, a încercat să scape de acolo, dar n-a reușit.”

O înregistrare video arată aparatul de zbor chinuindu-se să zboare înainte de a se clătina necontrolat și de a se prăbuși.

Drona a aterizat pe garajul vecinului Logan Coomes, care a declarat că acesta a suferit câteva daune minore.

„Există un colț mic la vârful acoperișului garajului unde cred că, dacă ar ploua, apa ar pătrunde chiar acum”, a declarat el pentru WXYZ. „Unele șindrile au fost smulse din pozițiile lor inițiale.”

Nimeni nu a fost rănit în urma accidentului, a declarat Amazon într-un comunicat adresat CNN. Compania a ridicat drona avariată din garaj.

„Siguranța este prioritatea noastră principală, iar incidentele sunt extrem de rare”, a declarat Jack Stelzner, purtător de cuvânt al Amazon. „De fiecare dată când o livrare nu decurge conform planului, investigăm ce s-a întâmplat și folosim concluziile pentru a îmbunătăți și mai mult serviciul.”

Dronele Prime Air au livrat sute de mii de colete în acest an, iar aproape 6.000 zboară zilnic, a precizat Amazon.

Dronele MK30, „extrem de autonome”, pot livra articole cu o greutate de până la cinci livre, inclusiv produse alimentare, cosmetice, medicamente și produse electronice, în zona din jurul bazelor lor, a precizat compania.

Locațiile sunt limitate, dar în august Amazon a anunțat planuri de a acoperi aproape 500 de orașe și localități până la sfârșitul anului, ceea ce reprezintă o creștere de șase ori. Compania intenționează să ajungă la jumătate de miliard de clienți pe an până la sfârșitul deceniului.

Dronele MK30 sunt proiectate să dispună de „cel mai performant sistem de percepție din categoria sa pentru a detecta și evita obstacolele”, potrivit companiei, și „să ocolească obstacole precum trambulinele sau sârme de rufe care ar putea să nu fi fost surprinse în imaginile din satelit”.

În luna august, o femeie din Texas a avut parte de o surpriză neplăcută săptămâna aceasta, după ce drona Amazon care trebuia să-i livreze coletul l-a aruncat direct în piscina din curte.