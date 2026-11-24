Comisia Europeană contestă două reguli din legislația austriacă: una permite amânarea odihnei compensatorii pentru funcționarii publici, iar cealaltă face ca zilele de boală să fie scăzute din concediul de odihnă dacă angajatul este bolnav cel mult trei zile calendaristice.

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Potrivit JURIDICE.ro, Comisia a decis să trimită Austriei un aviz motivat, o etapă a procedurii privind încălcarea dreptului UE.

Directiva europeană privind timpul de lucru prevede cel puțin 11 ore consecutive de odihnă într-un interval de 24 de ore. În Austria, dacă un funcționar public lucrează mai mult de 13 ore într-o zi, odihna acordată în compensație poate fi amânată cu până la 14 zile. Comisia consideră că o asemenea amânare nu protejează suficient sănătatea și siguranța angajaților, relatează JURIDICE.ro.

A doua problemă îi privește pe angajații care se îmbolnăvesc în concediu. Legea austriacă prevede că zilele de boală pot fi recuperate dacă incapacitatea de muncă durează mai mult de trei zile calendaristice și sunt îndeplinite celelalte condiții legale. Comisia consideră că zilele de concediu medical nu ar trebui scăzute din cele minimum patru săptămâni de concediu anual plătit garantate de normele UE.

Austria are la dispoziție două luni pentru a răspunde și a lua măsurile necesare. Dacă nu se conformează, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene.