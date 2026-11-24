Ajunul Crăciunului ar putea deveni zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează, potrivit unui proiect înregistrat luni, 23 noiembrie, la Senat. Inițiativa urmărește modificarea Codului muncii și nu reprezintă, deocamdată, un drept în vigoare.

Ajunul Crăciunului au putea deveni zi liberă Foto: Fotografie generată cu AI

Propunerea completează articolul 139 alineatul (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, prin adăugarea zilei de 24 decembrie pe lista sărbătorilor legale. În prezent, de Crăciun sunt prevăzute două zile libere legale: 25 și 26 decembrie. Adoptarea măsurii ar duce numărul sărbătorilor legale de la 17 la 18 pe an.

Proiectul este semnat de senatorul neafiliat Gheorghe Vela, ales pe listele Partidului Oamenilor Tineri (POT), și de deputații UPR Maria Cernit și Cristian-Alexandru Popa.

Ce argumente aduc inițiatorii

Potrivit expunerii de motive citate de Știripesurse.ro, obligația de a lucra până în seara Ajunului creează „dificultăți majore de ordin social, familial și logistic”. Inițiatorii invocă situația salariaților care muncesc departe de familie și care au prea puțin timp pentru a călători în siguranță și pentru a participa la pregătirile de Crăciun.

Parlamentarii semnalează și diferențele dintre angajați: unii primesc deja liber pe 24 decembrie prin contracte colective de muncă sau regulamente interne, în timp ce alții lucrează după programul obișnuit.

Autorii proiectului estimează că o zi liberă suplimentară ar putea stimula consumul în comerț, HoReCa și turism, compensând parțial reducerea activității în alte domenii. Ei susțin și că măsura ar putea reduce epuizarea profesională și crește satisfacția salariaților. Acestea sunt argumente ale inițiatorilor, nu efecte deja constatate.

Ce reguli se aplică acolo unde activitatea nu poate fi oprită

Codul muncii prevede excepții pentru locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă din cauza procesului de producție sau a specificului activității. Pentru unitățile sanitare și cele de alimentație publică sunt prevăzute programe de lucru adecvate, care să asigure serviciile necesare populației.

În aceste situații, salariații care lucrează în zilele de sărbătoare legală au dreptul la timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile. Dacă, din motive justificate, acesta nu poate fi acordat, angajatorul trebuie să plătească un spor de cel puțin 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru. Aceste reguli ar deveni aplicabile și zilei de 24 decembrie dacă ar fi inclusă în lista sărbătorilor legale.

Senatul este prima Cameră sesizată, iar Camera Deputaților are rol decizional. Pentru a produce efecte, proiectul trebuie adoptat de Parlament, promulgat și publicat în Monitorul Oficial.