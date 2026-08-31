 Partenerii europeni, mesaje de ziua Limbii Române: „Celebrăm o limbă care ne apropie”. Ambasadorul Marii Britanii a citat din „La cireșe” | adevarul.ro
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Video Partenerii europeni, mesaje de ziua Limbii Române: „Celebrăm o limbă care ne apropie”. Ambasadorul Marii Britanii a citat din „La cireșe”

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Ambasadele Marii Britanii și Franței au transmis mesaje speciale de Ziua Limbii Române. Ambasadorul britanic Giles Portman a citit din „Amintiri din copilărie”, în timp ce diplomații francezi au evidențiat rădăcinile latine comune ale celor două limbi.

Ambasadorul britanic Giles Portman a citit din „La cireșe”
Ambasadorul britanic Giles Portman a citit din „La cireșe” Foto: Captură video Ambasada Marii Britanii

Ziua Limbii Române se sărbătorește la data de 31 august în Republica Moldova din 1990, în România din 2013 și în Ucraina din 2026.

Conform legii, Ziua Limbii Române poate fi marcată de către autoritățile și instituțiile publice, inclusiv de reprezentanțele diplomatice și institutele culturale ale României, precum și de către alte instituții românești din străinătate, prin organizarea unor programe și manifestări cultural-educative, cu caracter evocator sau științific.

Ambasadorul Marii Britanii a citit din „La cireșe”

Ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti, Giles Portman, a transmis un mesaj inedit cu ocazia Zilei Limbii Române. Diplomatul a citit un fragment din opera „Amintiri din copilărie” de Ion Creangă.

„De Ziua Limbii Române, am vrut să redescoperim una dintre cele mai cunoscute poveşti din literatura română. Nu a fost tocmai uşor, dar ne-am distrat încercând să redăm cât mai bine povestea lui Nică şi expresiile savuroase care au făcut generaţii întregi de români să zâmbească. Sperăm să vă placă să-i ascultaţi la fel de mult cum ne-a plăcut nouă să-i filmăm”, se arată într-un mesaj transmis pe pagina de Facebook a Ambasadei Marii Britanii la București.

„La mulți ani limbii române și tuturor celor care o vorbesc, o învață, o iubesc și o prețuiesc!”, au mai transmis diplomații britanici.

Ambasada Franței: „Româna și franceza au la bază aceeași moștenire latină”

La rândul său, Ambasada Franței la București a transmis un mesaj special de Ziua Limbii Române, pe care a descris-o drept „o limbă care ne apropie”.

„De Ziua Limbii Române, celebrăm o limbă care ne apropie. Româna și franceza au la bază aceeași moștenire latină. Sunt două limbi care, de-a lungul secolelor, au evoluat diferit, dar păstrează rădăcina comună. Lumină - lumière; libertate - liberté; poem - poème. Dincolo de diferențe, aceste cuvinte ne amintesc că limbile pot fi punți care unesc culturi și oameni”, a transmis Ambasada Franței într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

Diplomații francezi au transmis, totodată, că „celebrează frumusețea limbii române și legătura profundă dintre două culturi”.

„La mulți ani limbii române!”, se mai arată în mesaj postat de Ambasada.

Și Ambasada SUA a publicat, luni, un videoclip în care a evidențiat frumusețea unor cuvinte românești greu de tradus într-un singur cuvânt în alte limbi.

Ziua Limbii Române este sărbătorită la 31 august, fiind instituită prin Legea 53/2013. Propunerea legislativă privind instituirea acestei zile a fost inițiată în 2011, când 166 de parlamentari din toate grupurile politice au depus la Senat un proiect de lege în care solicitau proclamarea zilei de 31 august drept Ziua Limbii Române.

Acesta a fost aprobat de Senat în ședința din 6 decembrie 2011 şi de Camera Deputaților la 19 februarie 2013. Legea a fost promulgată de președintele Traian Băsescu la 13 martie 2013 şi publicată în Monitorul Oficial la 19 martie 2013.

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