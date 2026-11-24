Un incident neașteptat a atras atenția la Istanbul, cu o zi înaintea meciului dintre Galatasaray și Aston Villa, programat în această seară, de la ora 19:45, în Liga Campionilor.

Galatasaray vs. Aston Villa în UCL Foto: Instagram @galatasaray

Autoritățile au căutat un animal despre care, în primă instanță, s-a crezut că ar putea fi un leu. Primele informații au apărut duminică seară, când polițiștii au observat pe camerele de supraveghere o figură asemănătoare unei feline de talie mare, în cartierul Zekeriyaköy. Luni, animalul ar fi fost văzut din nou, în apropierea districtului Sariyer, unde se află și stadionul lui Galatasaray.

Animalul a reapărut pe „radar”, apoi, la aproximativ 15 kilometri de arenă. Autoritățile au pornit o amplă operațiune de căutare, la care au participat în jur de 70 de persoane. Echipele au folosit șapte drone dotate cu camere termice pentru a găsi animalul și a-l captura. Polițiștii au instalat inclusiv momeli și camere care se activează la mișcare, însă nu au găsit nicio urmă care să indice prezența unui leu.

Figura surprinsă de camerele de supraveghere Foto: X @medya3

În urma căutărilor, organele autorizate au stabilit că figura surprinsă de camerele de supraveghere nu a fost nici leu, nici o altă felină de talie mare, potrivit Reuters. După analizarea unor imagini noi, filmate din mai multe unghiuri, oficialii au anunțat că animalul nu face parte din categoria felinelor mari. Astfel, temerile legate de un posibil leu rătăcit în apropierea Istanbulului au fost înlăturate.

Ironia „Regelui junglei”

Daily Mail a încercat să afle de la UEFA dacă situația apărută la Istanbul ar putea afecta disputarea partidei, însă forul european nu a oferit niciun răspuns.

Galatasaray a profitat de situația amuzantă și a publicat luni un clip făcut cu ajutorul inteligenței artificiale, alături de mesajul „Un nou leu vine în oraș!”.

În videoclip apar doi lei, fiecare reprezentând câte una dintre echipe. Alegerea nu este întâmplătoare: Galatasaray este cunoscută drept „Leii”, în timp ce Aston Villa are un leu pe emblema clubului.