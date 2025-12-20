search
S-a terminat bălăcăreala dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf? „Armistițiu” anunțat de una dintre părți

După separarea cu scandal de antrenorul Laurențiu Reghecampf (50 de ani), după ce afirmase că este „Soarele” ei, agenta de jucători Anamaria Prodan (53 de ani) a decis să pună capăt declarațiilor belicoase.

Anamaria și Laurențiu au luat-o pe căi diferite FOTO Capturi video

Prodan susține că în prezent colaborează cu fostul soț pentru binele copilului.

În ultimele luni, Laurențiu a înțeles că nu are legătură copilul cu nimic din ce s-a întâmplat între noi. Noi îi trimitem, și eu și Bebe, în fiecare săptămână, absolut tot ce se întâmplă în viețile copiilor (...) Video, poze (...)

Noi nu avem nevoie până la urmă de nimic. Eu, Anamaria Prodan, nu am avut nevoie de nimic în viața asta de nimeni. În schimb, copilul trebuie să trăiască la același nivel, la care l-a adus pe lume", a declarat Anamaria Prodan pentru Un show păcătos.

Anamaria și-a refăcut viața cu boxerul Ronald Gavril (39 de ani). La rândul lui, antrenorul trăiește o poveste de dragoste cu Corina Caciuc, împreună cu care are doi copii, pe Liam și pe Landon Abram.

