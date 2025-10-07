Un bărbat a murit și altul a fost rănit într-un incendiu în județul Vâlcea

Un incendiu violent a izbucnit marți dimineață într-o locuință din comuna Slătioara, județul Vâlcea, soldându-se cu moartea unui bărbat și rănirea gravă a altuia.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vâlcea, focul a fost semnalat în jurul orei 05:40. Când pompierii au ajuns la fața locului, casa era deja cuprinsă de flăcări.

„S-au deplasat de urgenţă la locul evenimentului forţe din cadrul Staţiei de Pompieri Grădiştea şi Punctului de Lucru Horezu, cu trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă. A fost anunţat SVSU din localitate şi a fost alocată şi o ambulanţă SAJ. La sosirea echipajelor operative, incendiul se manifesta cu flacără deschisă la o locuinţă de circa 100 de metri pătraţi. În acest moment, incendiul este localizat”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Vâlcea, Sorin Albinaru, potrivit Agerpres.

O victimă decedată, alta rănită

În urma incendiului, un bărbat a fost găsit fără viață, iar un altul a suferit arsuri la nivelul feței și al membrelor superioare. Acesta a fost transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

O a treia persoană, aflată la fața locului, a suferit un atac de panică. „A avut nevoie de îngrijiri medicale, însă a refuzat transportul la spital după ce a fost evaluată de echipajele medicale”, a precizat reprezentantul ISU.

Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită de specialiști.