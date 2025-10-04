Un incendiu puternic a izbucnit, sâmbătă seara, într-un apartament situat la etajul nouă al unui bloc cu zece etaje de pe Calea Aurel Vlaicu din Arad. O femeie a fost scoasă inconştientă din locuinţă, iar alte două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta la nivelul balconul și unei încăperi dintr-un apartament situat la etajul 9 al unui bloc cu 10 etaje, pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați. Au fost evacuate aproximativ 25 de persoane de la ultimele etaje ale blocului.

Femeia scoasă inconştientă din apartamentul afectat a fost transportată de urgenţă la Unitatea de Primire Urgenţe a Spitalului Judeţean. Alte două femei au primit îngrijiri medicale: una pentru intoxicaţie cu fum, iar cealaltă după un atac de panică.

„Incendiul s-a manifestat la etajul 9 din 10. A fost extrasă o victimă de sex feminin, inconștientă, preluată de echipajul SMURD și transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean. De asemenea, mai sunt și alte două victime, ambele de sex feminin, una cu ușoară intoxicație cu fum și cealaltă cu atac de panică, ambele primind îngrijiri de la echipajele de Ambulanță. Din bloc au fost evacuate 25 de persoane de la etajul superior și de la etajul 8”, a transmis ISU Arad.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Arad, la faţa locului au intervenit două autospeciale de stingere, echipaje SMURD și ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ).

Pompierii continuă intervenţia pentru lichidarea incendiului, iar ulterior va fi demarată o anchetă pentru stabilirea cauzelor izbucnirii focului.