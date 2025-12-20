search
Nick Reiner a fost diagnosticat cu schizofrenie. Noile medicamente l-ar fi făcut „să-și piardă mințile” înainte de uciderea părinților | Surse

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Nick Reiner era schizofrenic, iar noul său tratament medicamentos l-ar fi făcut să-și piardă mințile în săptămânile dinaintea crimei asupra tatălui său, legendarul regizor Rob Reiner, și a mamei sale, Michele.

Nick Reiner, împreună cu tatăl său, regizorul Rob Reiner FOTO: Profimedia
Nick Reiner, împreună cu tatăl său, regizorul Rob Reiner FOTO: Profimedia

Fiul mijlociu al renumitului regizor, în vârstă de 32 de ani, era tratat de un psihiatru pentru afecțiunea sa, dar în luna dinaintea crimelor, comportamentul său a devenit „alarmant” după ce medicii i-au schimbat medicația, au declarat surse pentru TMZ.

Cu aproximativ trei-patru săptămâni înainte ca Rob Reiner și soția sa să fie găsiți înjunghiați mortal în vila lor din Brentwood, medicația lui a fost modificată, făcându-l „imprevizibil și periculos”, potrivit New York Post.

Medicii încercau să-i ajusteze medicația pentru a-i restabili echilibrul, dar se pare că ajustarea nu a funcționat și, combinată cu abuzul de substanțe, a înrăutățit situația.

Odată ce medicația i-a fost schimbată, „Nick și-a pierdut mințile”, a declarat o sursă pentru TMZ.

El urma un tratament la o clinică de lux din Los Angeles specializată în sănătate mintală și abuz de substanțe, preferată de cei bogați și puternici, care percepe o taxă exorbitantă de 70.000 de dolari pe lună, potrivit publicației.

Nick Reiner, care se află în arest și este acuzat de uciderea ambilor părinți, s-a luptat cu dependența de droguri mai mult de jumătate din viață și a urmat multe programe de reabilitare de la vârsta de 15 ani.

El i-a înjunghiat mortal pe Rob Reiner, 78 de ani, și Michele Singer, 70 de ani, duminică dimineața, la câteva ore după ce el și tatăl său au avut o altercație publică la o petrecere.

Cadavrul lui Rob Reiner a fost descoperit duminică după-amiază, în jurul orei 15:40, de fiica sa Romy, în vârstă de 28 de ani, care nici măcar nu știa că mama ei era moartă până când paramedicii au găsit-o și pe ea ucisă în interior.

Nick Reiner era de negăsit, dar sora lui le-a spus anchetatorilor că ar trebui considerat periculos.

Între timp, toxicomanul a fost văzut mergând pe stradă, cumpărând ceva de băut dintr-un magazin și cazându-se pentru o scurtă ședere la un hotel din Santa Monica, unde anchetatorii au găsit mai târziu o chiuvetă plină de sânge.

Nick Reiner a fost în cele din urmă prins la o benzinărie de către Unitatea de Combatere a Bandelor și Narcoticelor a LAPD în jurul orei 21:15 duminică, la aproximativ 20 de kilometri de casa părinților săi, după cum arată un videoclip dramatic al arestării sale.

El a comparut pentru prima dată în fața instanței miercuri, îmbrăcat într-o vestă sinucigașă și cu privirea pierdută, deschizând gura doar pentru a spune „da, onorată instanță” când a renunțat la dreptul său la o audiere rapidă.

El va reveni în fața instanței pe 7 ianuarie pentru o audiere preliminară.

SUA

