Atac cu drone asupra unei platforme Lukoil din Marea Caspică, anunțat de Kiev

Drone ucrainene au efectuat vineri un nou atac asupra unei platforme petroliere ruse aparținând grupului Lukoil, în Marea Caspică, vizând totodată și o navă militară de patrulare aflată în apropierea instalației, pe fondul intensificării loviturilor Kievului asupra infrastructurii energetice a Rusiei, transmite Reuters.

Potrivit Statului Major al armatei ucrainene, atacul a avut loc vineri și a vizat o platformă de foraj din zăcământul petrolier Filanovsky, care ar fi suferit avarii în urma loviturii. Aceasta este prima operațiune din Marea Caspică recunoscută oficial de armata ucraineană, deși platforma ar mai fi fost atacată cu drone de cel puțin două ori în luna decembrie.

Informațiile nu au putut fi confirmate independent de Reuters, iar compania Lukoil nu a fost disponibilă imediat pentru comentarii.

Tot vineri, drone cu rază lungă de acțiune operate de Centrul Special de Operațiuni SBU Alpha au lovit o altă platformă situată în câmpul petrolifer și gazifer Korșaghin din Marea Caspică, exploatată de Lukoil-Nizhnevolzhskneft, a declarat sub protecția anonimatului o sursă din Serviciul de Securitate al Ucrainei pentru publicația The Kyiv Independent.

Autoritățile de la Kiev susțin că infrastructura energetică a Rusiei reprezintă o țintă legitimă, argumentând că veniturile obținute din exporturile de petrol și gaze constituie una dintre principalele surse de finanțare pentru războiul declanșat de Moscova în urmă cu aproape patru ani împotriva Ucrainei.

Statul Major ucrainean a mai precizat că, în cadrul aceluiași atac, a fost vizată și o navă militară de patrulare, iar evaluarea pagubelor este în continuare în curs.

În anii 2024 și 2025, Ucraina a atacat în mod repetat rafinării de petrol din Rusia, iar în ultimele săptămâni și-a extins semnificativ campania, revendicând inclusiv atacuri cu drone maritime asupra unor tancuri petroliere din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei, în Marea Neagră și Marea Mediterană.