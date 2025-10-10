search
Vineri, 10 Octombrie 2025
Video Momentul dramatic în care polițiștii sparg ușa unui apartament din Constanța și salvează un bărbat dintr-un incendiu

Polițiștii constănțeni au salvat, vineri, 10 octombrie, un bărbat de 55 de ani, după ce apartamentul acestuia a fost cuprins de un incendiu. Oamenii legii au spart ușa pentru a-l evacua, bărbatul fiind găsit în stop cardio-respirator.

Sursă video: Facebook Constanța 100%

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat că, vineri, în jurul orei 3.50, un apel de urgenţă a semnalat un incendiu la un apartament de pe strada Badea Cârţan din municipiul Constanţa.

Primii sosiţi la faţa locului au fost poliţiştii Secţiei 2 care, confruntându-se cu un incendiu ce se manifesta cu flacără deschisă, au acţionat fără ezitare. Li s-au alăturat imediat colegi de la Serviciul Municipal de Siguranţă Rutieră şi de la Secţia 1, formând o echipă unită în faţa pericolului.

Într-un efort colectiv remarcabil, agenţii de poliţie au reuşit să spargă uşa apartamentului pentru a putea pătrunde în interior. Într-un act de curaj deosebit, colegul nostru, Ovidiu Manda, de la Secţia 2, a intrat în locuinţa inundată de fum, unde a descoperit un bărbat în stare de inconştienţă. Cu ajutorul colegilor, l-a evacuat rapid din focar şi l-a transportat la ieşirea din bloc”, au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.

Un bărbat a fost salvat de poliţişti, după ce locuinţa îi luase foc/FOTO: Captură video
Un bărbat a fost salvat de poliţişti, după ce locuinţa îi luase foc/FOTO: Captură video

Potrivit autorităților, bărbatul se afla în stop cardio-respirator, iar cadrele medicale sosite la faţa locului au început manevrele de resuscitare. După aproximativ 30 de minute, bărbatul și-a revenit treptat și a fost apoi transportat la Spitalul Județean Constanța

„Colegul nostru, care a dat dovadă de un spirit de sacrificiu excepţional, a fost de asemenea transportat la spital preventiv, din cauza inhalării de fum. Starea sa este bună şi se află în afara oricărui pericol”, a mai transmis sursa citată.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat că, în momentul când echipajele de intervenţie au ajuns la faţa locului, incendiul se manifesta cu flacără deschisă.

Pompierii au căutat să vadă dacă mai există şi alte persoane în locuinţă. În urma incendiului a ars un dormitor pe o suprafaţă de 15 metri pătraţi, iar apartamentul a fost inundat cu fum. Din bloc s-au evacuat 12 persoane, printre care şi un copil.

Cauza incendiului a fost o lumânare lăsată nesupravegheată, au precizat reprezentanţii ISU Dobrogea.

