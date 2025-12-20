Elon Musk obține o victorie juridică majoră: pachetul său salarial din 2018 de la Tesla, reactivat de Curtea Supremă din Delaware

Elon Musk a câștigat un apel în fața Curții Supreme din Delaware, care a decis restabilirea pachetului său salarial din 2018 de la Tesla, anulat anterior de o instanță inferioară. Acordul de compensare, considerat cel mai mare din istoria corporativă, este evaluat în prezent la aproximativ 139 de miliarde de dolari, potrivit Reuters.

Decizia reprezintă o victorie importantă atât pentru Musk, cât și pentru consiliul de administrație al Tesla, după ce, în 2024, un judecător din Delaware anulase pachetul salarial, invocând conflicte de interese în rândul directorilor companiei și lipsa unor informații esențiale pentru acționari la momentul votului.

Curtea Supremă a stabilit acum că anularea completă a pachetului a fost improprie și inechitabilă, întrucât l-ar fi lăsat pe Musk necompensat pentru munca depusă timp de șase ani.

Valoarea actuală a pachetului salarial este estimată la aproximativ 139 de miliarde de dolari, pe baza prețului acțiunilor Tesla la închiderea ședinței bursiere de vineri. Acordul îi oferă lui Musk opțiuni pentru a cumpăra circa 304 milioane de acțiuni Tesla la un preț preferențial, condiționat de atingerea unor obiective ambițioase de performanță, pe care compania le-a îndeplinit.

În cazul exercitării integrale a opțiunilor, participația lui Musk în Tesla ar crește de la aproximativ 12,4% la circa 18,1% din capitalul social extins al companiei, consolidându-i controlul asupra producătorului de vehicule electrice. Musk a afirmat în repetate rânduri că nivelul de control este mai important pentru el decât valoarea financiară a compensației.

Acțiunile Tesla au reacționat moderat la decizie, înregistrând o creștere sub 1% în tranzacțiile de după închiderea pieței. Pe platforma X, Musk a comentat succint hotărârea, afirmând că se simte „reabilitat”.

Decizia Curții Supreme din Delaware vine într-un context sensibil pentru stat, după ce Musk și alți lideri din tehnologie au criticat sistemul juridic local, considerat ostil antreprenorilor. În ultimii ani, mai multe companii mari au ales să se reîncorporeze în state precum Texas sau Nevada, deși Delaware rămâne principalul domiciliu juridic al companiilor listate din Statele Unite.

În paralel, acționarii Tesla au aprobat recent un nou pachet salarial pentru Musk, care ar putea ajunge teoretic la o valoare mult mai mare dacă sunt atinse ținte suplimentare de performanță. Totodată, Tesla și-a mutat sediul juridic în Texas, unde legislația face mult mai dificilă contestarea în instanță a deciziilor corporative de către acționarii minoritari.

Avocații care au contestat pachetul salarial au anunțat că analizează pașii următori, dar au subliniat că rămân mândri de verdictul inițial, care a tras la răspundere consiliul de administrație pentru încălcarea obligațiilor fiduciare.