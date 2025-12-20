Anchetă în Mexic după ce un pilot a refuzat să decoleze. „Îmi pare rău pentru voi, pentru că nu meritați asta”

Autoritatea mexicană pentru aviație civilă a deschis vineri o anchetă după ce un pilot de linie a refuzat să decoleze, explicând pasagerilor că el și colegii săi nu și-au primit salariile de mai bine de cinci luni, informează AFP.

Incidentul a avut loc la bordul zborului GMT780 al companiei aeriene Magnicharters, care urma să efectueze o cursă între Ciudad de Mexico și stațiunea Cancun. Un videoclip filmat de un pasager și distribuit ulterior online, devenit viral, îl surprinde pe pilot adresându-se călătorilor și afirmând: „Acest avion nu va decola până când nu vom primi ceea ce ni se cuvine”. Autenticitatea imaginilor nu a putut fi verificată independent.

Aeroportul Internațional Benito Juarez a confirmat producerea incidentului în jurul orei 15:00, ora locală, precizând pe rețeaua socială X că Autoritatea Federală pentru Aviație Civilă (AFAC) a demarat o investigație.

Potrivit AFAC, aeronava a încercat inițial să decoleze, însă fără succes, din cauza unei „probleme minore”. Ulterior, echipajul a fost înlocuit, moment în care pilotul a făcut declarațiile către pasageri. Autoritățile au mai transmis că pasagerii au fost evacuați din aeronavă.

Presa mexicană relatează că pilotul ar fi fost reținut, informație care nu a fost confirmată oficial de AFAC.

În înregistrarea video apărută online, pilotul se identifică drept Edgar Macias și susține că i se datorează peste cinci luni de salariu și cheltuieli de deplasare. Acesta afirmă că nici el, nici colegii săi nu beneficiază de protecția unui sindicat. „Îmi pare rău pentru voi, pentru că nu meritați asta. Lucrez pentru această companie aeriană de aproape trei ani și nu am ratat niciun zbor”, le-a spus Macias pasagerilor, adăugând că este tatăl a trei copii.