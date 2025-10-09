Incendiu la o fabrică lângă autostrada A1. Opt echipaje de pompieri intervin

Un incendiu a izbucnit joi la o fabrică situată în localitatea Oarja, în apropiere de municipiul Pitești, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Argeș.

Fabrica afectată se află aproape de autostrada A1, în zona kilometrului 102, conform reprezentanților ISU.

La fața locului intervin opt echipaje de pompieri: șapte autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime și o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat.

Potrivit primelor informații, flăcările au cuprins un utilaj aflat în interiorul unei fabrici. Echipele operative au reușit localizarea incendiului, limitând extinderea acestuia la alte bunuri și spații de producție, notează ziarobiectiv.ro.

În paralel cu acțiunea de stingere, pompierii verifică și existența unor focare ascunse, pentru a elimina riscul reaprinderii.