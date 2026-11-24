Populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert transmis la ora 11:11, pe 24 noiembrie, după detectarea unei ținte aeriene în spațiul ucrainean, potrivit MApN.

Avioane F-18 au fost ridficate de la sol Foto: MApN

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, în dimineața de 24 noiembrie, o țintă aeriană în spațiul aerian ucrainean, la nord de municipiul Tulcea, a anunțat MApN.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, potrivit informării ministerului.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. La ora 11.11 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

MApN a precizat că va reveni cu informații suplimentare în funcție de evoluția situației.