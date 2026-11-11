Alertă la granița României. Două avioane F-16 au decolat după detectarea unei ținte aeriene în apropiere de Insula Șerpilor

Două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol miercuri seară, 11 noiembrie, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă aeriană la est de Insula Șerpilor. Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea.

Avioanele românești au fost ridicate de la sol Foto: MApN

Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării Naționale, ținta aeriană a fost identificată de sistemul de supraveghere radar în cursul serii de miercuri.

În urma detectării acesteia, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă pentru Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii.

Totodată, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru activarea măsurilor de alertare a populației din zona de nord a județului Tulcea.

Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 21:32, potrivit MApN.

Ministerul Apărării nu a precizat, în comunicatul inițial, natura țintei aeriene, traiectoria acesteia sau dacă a pătruns în spațiul aerian al României.

Reprezentanții instituției au anunțat că vor reveni cu informații pe măsură ce acestea vor deveni disponibile.