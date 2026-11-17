Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, în noaptea de luni spre marți, mai multe ținte aeriene în apropierea frontierei României cu Ucraina. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaje Ro-Alert, iar Forțele Aeriene Române au ridicat de la sol două aeronave F-16.

Foto: FB MApN

Potrivit MApN, primele patru ținte aeriene au fost identificate la aproximativ 4 kilometri est de localitatea Vâlcove, din Ucraina. Ulterior, radarul a detectat alte șapte ținte la aproximativ 10 kilometri nord-est de orașul Ismail, tot pe teritoriul ucrainean, în apropierea graniței cu România.

„Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești”, a precizat, marți, 17 noiembriem MAPN.

În paralel, Centrul Național Militar de Comandă a solicitat Inspectoratului General pentru Situații de Urgență activarea procedurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. La ora 23:36 a fost transmis un mesaj RO-Alert către locuitorii din zonă.

Ministerul Apărării precizează însă că nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României.

Alerta aeriană a fost ridicată la ora 00:07, după încetarea riscului și încheierea măsurilor de monitorizare.