 Moment-cheie la centrala Mintia: prima turbină pe gaz a fost pornită. Bolojan: „Una dintre cele mai importante investiții energetice” | adevarul.ro
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Moment-cheie la centrala Mintia: prima turbină pe gaz a fost pornită. Bolojan: „Una dintre cele mai importante investiții energetice”

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Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că joi, 8 octombrie, la centrala de la Mintia a avut loc prima aprindere a unei turbine pe gaz. Urmează finalizarea testelor, sincronizarea cu rețeaua și primii megawați livrați în Sistemul Energetic Național.

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Foto: Facebook Ilie Bolojan

„Astăzi, la Mintia, a avut loc prima aprindere a turbinei pe gaz nr. 1 din noua centrală. Este o etapă tehnică importantă pentru una dintre cele mai importante investiții energetice ale României din ultimii ani”, a scris, joi seară, într-o postare pe Facebook, Ilie Bolojan.

Șeful Executivului a amintit că a vizitat șantierul în luna iunie, când proiectul era realizat în proporție de peste 80%, și a subliniat că lucrările au continuat conform planului:

„De atunci, lucrările au avansat pas cu pas: pe 15 iunie au fost puse sub tensiune instalațiile prin care turbina se racordează la rețea, iar astăzi turbina a funcționat pentru prima dată pe gaz natural”.

Centrala va avea o capacitate instalată de aproape 1.700 MW

Premierul interimar a explicat care vor fi etapele următoarele și a oferit detalii despre dimensiunea proiectului de la Mintia:

„Urmează finalizarea testelor, sincronizarea cu rețeaua și primii megawați livrați în Sistemul Energetic Național. Cele două turbine pe gaz vor avea împreună aproximativ 1.100 MW. După finalizarea ciclului combinat, centrala va avea o capacitate instalată de circa 1.700 MW, printr-o investiție privată de peste 1,2 miliarde de euro, pe locul fostei termocentrale pe cărbune”.

„Mai multă energie produsă în țară, mai puține importuri”

Noua centrală va contribui la reducerea dependenței de importuri și la creșterea siguranței energetice a României.

„Pentru România, asta înseamnă mai multă energie produsă în țară, mai puține importuri și o capacitate mai bună de a acoperi consumul în perioadele dificile, mai ales seara și iarna. De anul viitor, împreună cu centrala de la Iernut, aceste capacități noi pe gaz vor întări siguranța sistemului energetic.

Mulțumesc echipelor investitorului și autorităților care au contribuit la avansarea proiectului. Este esențial ca toate instituțiile să colaboreze în continuare, astfel încât testele și etapele următoare să fie realizate fără întârzieri suplimentare”, a transmis prim-ministrul interimar.

Ilie Bolojan a subliniat că România are nevoie de capacități noi de producție, de infrastructură modernă și de proiecte duse până la capăt.

„În energie, investițiile își arată rezultatele în timp (...). Fiecare etapă finalizată la Mintia este un pas în această direcție”, a încheiat șeful Guvernului.

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