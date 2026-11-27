Patru zile libere consecutive îi așteaptă pe români între 28 noiembrie și 1 Decembrie. Marile orașe pregătesc ceremonii militare, concerte și spectacole în aer liber, iar deschiderea târgurilor de Crăciun aduce în oferta de agrement patinoare, roți panoramice și preparate tradiționale.

La parada din București vor defila peste 2.000 de militari. Foto: INQUAM/ Adriana Neagoe

Capitala va găzdui marți, 1 Decembrie, cea mai amplă manifestare militară dedicată Zilei Naționale a României. Parada Militară Națională va începe la ora 11.00, în Piața Arcului de Triumf. La eveniment vor participa peste 2.000 de militari și specialiști din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Telecomunicații Speciale și Administrației Naționale a Penitenciarelor. În cadrul paradei vor fi prezentate aproximativ 130 de mijloace tehnice, dintre care 45 de aeronave.

La festivitățile din Capitală vor lua parte și peste 300 de militari străini, reprezentând detașamente din 16 state. Ministerul Apărării Naționale va prezenta publicului inclusiv echipamente militare intrate în dotarea Armatei României în ultimii ani, atât în cadrul defilării, cât și într-o expoziție organizată în apropierea Arcului de Triumf.

După încheierea paradei, bucureștenii și turiștii vor putea vizita expoziția de tehnică militară până la ora 14.30, având astfel ocazia să vadă de aproape o parte dintre echipamentele prezentate în timpul ceremoniei.

Pregătirile pentru Ziua Națională vor afecta circulația rutieră din nordul Capitalei încă de la începutul minivacanței. Prima repetiție generală este programată sâmbătă, 28 noiembrie, între orele 9.00 și 16.00, iar cea de-a doua va avea loc luni, 30 noiembrie, între orele 9.00 și 12.00. Antrenamentele aeronavelor militare se vor desfășura în perioada 25-30 noiembrie, la altitudini reduse, deasupra Bucureștiului, în județul Ilfov și la Alba Iulia.

Alba Iulia: reconstituirea Marii Uniri și paradă militară

Pe 1 Decembrie, de la ora 11.00, în zona Sălii Unirii, va avea loc reconstituirea Marii Adunări Naționale din 1918. La ora 12.00, manifestările vor continua cu o ceremonie religioasă la Catedrala Încoronării și un spectacol cu artificii de zi. O oră mai târziu, la Monumentul Unirii, va fi citită Rezoluția adoptată la Alba Iulia în urmă cu 108 ani.

Parada militară, unul dintre principalele puncte de atracție ale Zilei Naționale, este programată la ora 14.00, pe Bulevardul 1 Decembrie 1918. De la ora 16.00, Piața Cetății va găzdui un spectacol folcloric, iar la ora 19.00 este programată tradiționala retragere cu torțe. Festivitățile se vor încheia la ora 20.30, cu cel de-al doilea spectacol de artificii al zilei, organizat în Piața Cetății.

Sărbătorirea Zilei Naționale va începe încă de sâmbătă, 28 noiembrie, când, la ora 19.00, este programată deschiderea Târgului de Crăciun și aprinderea iluminatului festiv. Seara va continua cu un spectacol susținut de Gașca Zurli, dedicat în special familiilor cu copii. Duminică, 29 noiembrie, de la ora 19.00, pe scenă va urca Narcisa Suciu, iar luni, 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, iubitorii muzicii rock vor putea urmări concertele trupelor Cargo, RIFF și Hara, începând cu ora 18.00. Accesul la manifestările publice este gratuit.

Cluj-Napoca: spectacol de drone, reconstituiri istorice și concerte

Cluj-Napoca va marca Ziua Națională printr-o serie de evenimente desfășurate în patru dintre cele mai importante zone centrale ale municipiului: Piața Mihai Viteazul, Piața Avram Iancu, Piața Unirii și Bulevardul Eroilor.

Festivitățile vor debuta la ora 9.30, cu depuneri de coroane și jerbe în Piața Mihai Viteazul. Ceremonia oficială va începe la ora 11.00, în Piața Avram Iancu, fiind organizată de Prefectura Cluj, autoritățile locale și Divizia 4 Infanterie „Gemina“. Aceasta va fi urmată de un spectacol cu efecte speciale de zi. Cei interesați de istoria Marii Uniri vor putea asista la două reconstituiri ale evenimentelor din 1918, organizate pe Bulevardul Eroilor, la orele 12.00 și 14.00. Tot aici, între orele 12.00 și 21.00, va funcționa un spațiu special amenajat pentru fotografii.

În mai multe orașe din România, cerul va face parte din spectacolul de 1 Decembrie Foto: INQUAM/ ADEL-AL-HADDAD

De la ora 15.00, Piața Unirii va găzdui un spectacol de muzică populară, printre invitați numărându-se Aurel Tămaș, Ana Ilca Mureșan, Valeria și Traian Ilea, precum și ansamblurile Mugurelul și Rapsodia Someșană, acompaniate de Orchestra Regal Transilvan. Aprinderea iluminatului festiv, la ora 19.00, va fi urmată de concertul The Motans, de la 19.10, și de cel al trupei rock Cargo, de la 20.30. Atracția serii va fi spectacolul de drone și lumini, programat la ora 20.00 în Piața Avram Iancu.

Brașov: Junii Brașoveni și 1,3 milioane de luminițe festive

Brașovul va marca Ziua Națională a României prin manifestări organizate atât în Șcheii Brașovului, cât și în centrul orașului. Festivitățile dedicate Marii Uniri coincid cu inaugurarea oficială a Târgului de Crăciun și cu aprinderea iluminatului festiv, oferind turiștilor mai multe posibilități de petrecere a minivacanței.

Potrivit programului, manifestările din 1 Decembrie vor începe la ora 10.00, în Piața Unirii, cu participarea Junilor Brașoveni, reprezentanți ai uneia dintre cele mai vechi tradiții ale comunității românești din Șcheii Brașovului. De la ora 12.00, festivitățile se vor muta pe Bulevardul Eroilor, în fața Primăriei, unde trupele Garnizoanei Brașov vor participa la parada militară dedicată Zilei Naționale. Programul va continua de la ora 17.00, în Piața Sfatului, cu un spectacol folcloric.

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Turiștii care ajung la Brașov încă de la începutul minivacanței vor putea vizita Târgul de Crăciun din Piața Sfatului și Piața Sfântul Ioan, unde căsuțele comercianților se deschid vineri, 27 noiembrie.

Iași: târg cu 35 de căsuțe și roată panoramică

Iașiul va marca Ziua Națională a României prin manifestări oficiale în centrul municipiului, în timp ce deschiderea Târgului de Iarnă va completa oferta de agrement pentru familiile care își petrec minivacanța în capitala Moldovei. Pentru desfășurarea ceremoniilor dedicate zilei de 1 Decembrie, municipalitatea a anunțat restricții de circulație între orele 8.00 și 14.00, în zona străzilor Anastasie Panu și Palat.

Târgul de Iarnă se deschide vineri, 27 noiembrie, și va funcționa până la 10 ianuarie 2027. Una dintre principalele atracții pentru familiile cu copii va fi Orășelul Copiilor, unde vor fi instalate o roată panoramică, un patinoar, o pistă de mașinuțe tamponabile, un brăduț rotativ, un trenuleț și un carusel. Aprinderea iluminatului festiv este programată pentru 1 Decembrie, la ora 17.00, în zona bradului de Crăciun amplasat pe pietonal. Momentul va fi urmat de inaugurarea parcului de distracții.

Timișoara: concerte, retragere cu torțe și spectacole

Timișoara va sărbători Ziua Națională a României prin manifestări militare și spectacole în aer liber, organizate în centrul istoric al municipiului. Programul artistic pregătit de Casa de Cultură a Municipiului Timișoara se va desfășura între orele 18.00 și 22.00, în Piața Victoriei. Invitata specială a serii este Feli Donose, alături de care vor urca pe scenă mai mulți cunoscuți interpreți de muzică populară.

Programul militar începe însă de dimineață. Potrivit Observator de Timiș, între orele 10.00 și 10.30 sunt programate depuneri de coroane la Monumentul Eroilor Revoluției din Decembrie 1989, în Cimitirul Eroilor de pe Calea Lipovei. De la ora 12.00, în zona Catedralei Mitropolitane Ortodoxe, ceremonia va include intonarea Imnului Național, o rugăciune, alocuțiuni și defilarea detașamentelor militare. Vor defila și formații artistice reprezentative din județul Timiș.

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Retragerea cu torțe este programată între orele 17.00 și 19.15, potrivit aceluiași program publicat de Observator de Timiș. Traseul va traversa centrul orașului, trecând prin zona Catedralei Mitropolitane și prin piețele Sfântul Gheorghe, Unirii, Libertății și Victoriei.

Constanța: paradă militară și muzica Forțelor Navale

Manifestările dedicate Zilei Naționale vor începe la Constanța la ora 9.00, cu un ceremonial militar și religios în memoria eroilor celui de-Al Doilea Război Mondial, în Cimitirul Central. Principalele festivități se vor desfășura între orele 11.00 și 13.00, pe Bulevardul Tomis, între Bulevardul Ferdinand și strada Traian. Programul include discursuri oficiale, momente artistice și defilarea gărzii de onoare și a plutoanelor militare.

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După-amiaza, constănțenii și turiștii vor putea urmări, de la ora 16.00, un spectacol de o oră al Muzicii Militare a Forțelor Navale, în Parcul Oleg Danovski. Evenimentele se vor încheia cu retragerea cu torțe, care va porni la ora 17.00 de la Sala Sporturilor și va continua către Monumentul Victoriei, prin centrul municipiului.

Pentru cei care vin la festivități, Observator Constanța anunță restricții de circulație pe bulevardul Tomis, între bulevardul Mamaia și strada Traian, pe 1 Decembrie, între orele 6.00 și 14.00. În același interval, autobuzele care circulă în mod obișnuit pe bulevardul Tomis vor fi deviate pe strada Răscoalei din 1907. Pe durata defilării, unele autobuze de pe bulevardul Ferdinand și străzile Traian și Termele Romane vor staționa temporar, cel mult 15 minute.

Arad: două zile de concerte în Piața Catedralei

La Arad, manifestările artistice dedicate Zilei Naționale se vor desfășura în cadrul Târgului de Crăciun din Piața Catedralei. Potrivit Radio România Reșița, care prezintă programul anunțat de Centrul Municipal de Cultură Arad, luni, 30 noiembrie, va avea loc un concert de muzică ușoară, iar marți, 1 Decembrie, un concert de muzică populară. Orele de începere nu sunt precizate în programul relatat de postul regional.

Reșița: paradă în Centrul Civic și spectacol folcloric

La Reșița, programul publicat de Radio România Reșița începe la ora 11.00, cu parada militară din Centrul Civic. Alocuțiunile oficialităților sunt prevăzute pentru ora 11.30, iar de la 11.45 va avea loc un spectacol folcloric aniversar. Printre artiștii anunțați se numără Ramona Vița, Mariana Suciu Naidoni și Alin Ienci, alături de grupul „Vlăstarele Semenicului”, cu acompaniamentul Orchestrei Profesioniste „Semenicul”. De la ora 12.30, participanților le va fi oferită gratuit o masă tradițională, pregătită de bucătarul Marian Popovici.