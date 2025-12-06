search
Sâmbătă, 6 Decembrie 2025
Surpriză la pescuit pe Dunăre: două grenade prinse cu undița. Poliţiştii au păzit până de dimineaţă zona

Publicat:

O partidă obișnuită de pescuit pe Dunăre s-a încheiat brusc, după ce un pescar din Hinova a prins în undiţă un toc metalic cu două grenade, iar zona a fost înconjurată de echipaje de poliţie.

Poliţiştii i-au aşteptat pe specialiştii de la ISU. FOTO: RestartNews
O banală ieşire la pescuit pe timpul nopţii s-a transformat într-o situație periculoasă pentru un bărbat aflat aseară pe malul Dunării, în apropierea localității Hinova.

La scurt timp după ce a aruncat undița, pescarul a simțit că a agăţat ceva greu din apă. Când a tras firul, a descoperit un toc metalic vechi, ruginit, vechi, înăuntrul căruia erau două grenade, cel mai probabil muniție rămasă din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Realizând că ține în mâini un obiect extrem de periculos, bărbatul a sunat imediat la 112. În scurt timp, polițiștii au ajuns la fața locului, au împrejmuit zona și au decis să rămână acolo pe tot parcursul nopții, considerând că muniția nu poate fi ridicată în siguranță pe întuneric, iar condițiile de lucru improprii ar fi crescut riscul unei explozii accidentale, notează RestartNews.

Cele două grenade au fost preluate în cursul dimineţii de sâmbătă, 6 decembrie, de specialiştii de la ISU Mehedinţi şi transportate în condiții controlate, urmând să fie neutralizate într-un poligon sau într-o zonă sigură.

Procedura este una standard pentru astfel de situații, având în vedere că muniția veche de zeci de ani poate deveni instabilă și imprevizibilă.

Autoritățile spun că, în județele care au fost teatru de operațiuni militare în timpul războaielor mondiale, astfel de descoperiri nu sunt neobișnuite şi îi sfătuiesc oameni să nu atingă, să nu mute și să nu lovească niciun obiect suspect care ar putea conține materiale explozive.

Orice descoperire de acest fel trebuie anunțată imediat la numărul unic de urgență 112, astfel încât specialiștii să intervină în siguranță. În caz contrar, chiar și o manevrare minimă a unei grenade vechi poate provoca o tragedie.

