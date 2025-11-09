search
Duminică, 9 Noiembrie 2025
Plasele de pescuit folosite de francezi, devenite scuturi anti-drone în Ucraina. „Uimitor cum ceva atât de simplu funcționează atât de bine"

Război în Ucraina
Publicat:

Armata ucraineană folosește plasele de pescuit trimise de pescarii din Bretania, Franța, pentru a prinde drone și a proteja civilii și soldații. Organizația caritabilă Kernic Solidarités a expediat două transporturi, cu o lungime totală de 280 km.

Plase de pescuit folosite ca protecție împotriva dronelor/FOTO: Captură video CNN
Plase de pescuit folosite ca protecție împotriva dronelor/FOTO: Captură video CNN

Durata de viață a unei plase pentru pescuitul în adâncurile mării este de 1-2 ani, după care acestea devin uzate. Până acum, cele aproximativ 800 de tone de plase scoase din uz în fiecare an au reprezentat o problemă, scrie The Guardian.

Acum, plasele fabricate din păr de cal, odată folosite pentru pescuitul bibanului de mare, sunt reutilizate pentru alt scop: pentru a opri dronele rusești.

Organizația caritabilă bretonă Kernic Solidarités a trimis două transporturi de plase, în lungime totală de 280 km, în Ucraina, pentru a proteja soldații și civilii de-a lungul liniei frontului, acolo unde luptele sunt cele mai intense.

Rusia folosește drone mici și ieftine, echipate cu explozivi, direcționate prin telecomandă pe distanțe de până la 25 km. Ucrainenii folosesc plasele pentru a crea tuneluri în care elicele dronelor se încurcă, la fel cum păianjenii prind insectele în plasă.

În ultimii doi ani, războiul s-a schimbat. Înainte nici măcar nu ne gândeam la drone, dar acum este un război al dronelor”, spune Christian Abaziou, 70 de ani, responsabil cu logistica la Kernic Solidarités.

„Ambasadorul Ucrainei ne-a mulțumit pentru ceea ce facem”

„Ucrainenii ne-au spus că nu au nevoie de plase vechi. Li s-au trimis multe care nu sunt utilizabile. Plasele pe care le trimitem sunt din păr de cal și folosite pentru pescuitul bibanului de mare, care este destul de puternic și lovește plasele cu o forță similară cu cea a unei drone.

La început erau folosite de medici pentru protecția taberelor medicale de lângă front, dar acum sunt utilizate pe drumuri, poduri, intrările spitalelor… este uimitor cum ceva atât de simplu funcționează atât de bine.”

Gérard Le Duff, președintele Kernic Solidarités și nepotul unui pescar breton, a completat: „Ambasadorul Ucrainei a venit în Bretania și ne-a mulțumit pentru ceea ce facem.”

Kernic Solidarités a fost înființată după ce Le Duff și Abaziou au fost contactați de ucraineni locali care cereau ajutor pentru îmbrăcăminte, alimente și echipamente medicale pentru comunitățile lor de acasă. Cei 20 de voluntari ai organizației au condus două transporturi cu camioane pe o distanță de 2.300 km până la granița Ucrainei cu Polonia.

Când am aflat că Ucraina avea nevoie de plase, comunitatea pescarilor a reacționat rapid”, spune Le Duff.

Rusia folosește drone similare cu cele din comerț, care pot fi pilotate prin telecomandă și echipate cu explozivi. Piloții ruși le direcționează către ținte. În unele zone, forțele ucrainene spun că nu există ceva care să nu atragă atenția roiurilor de drone kamikaze.

Plasele de pescuit sunt întinse între stâlpi pentru a crea tuneluri sau folosite pentru a acoperi tranșee și vehicule. De asemenea, dronele ucrainene sunt echipate cu bucăți de plasă pentru a le lăsa pe dronele inamice.

Până în iulie, Ucraina se confrunta cu peste 500 de drone pe zi.

Sute de tone de plase vechi au fost donate și de pescari din Suedia și Danemarca.

Iryna Rybakova, purtător de cuvânt al Brigăzii 93 Mecanizate a Ucrainei, a declarat pentru Radio Free Europe că tuneluri anti-dronă cu plase sunt instalate în întreaga regiune Donetsk, aproximativ 75% din aceasta fiind acum ocupată și controlată de forțele ruse.

Ea a adăugat că piloții inamici găsesc tot mai multe modalități de a pătrunde prin plase.

