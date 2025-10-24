După 25 de ani de prohibiție, pescuitul sturionilor va fi din nou permis în Marea Azov, controlată de Rusia

Rusia va ridica interdicţia asupra pescuitului sturionilor în Marea Azov, mare pe care o controlează de facto complet în urma anexării peninsulei Crimeea în anul 2014 şi a ocupării unor teritorii din sud-estul Ucrainei în anul 2022, relatează vineri agenţia EFE.

În urmă cu 25 de ani, Rusia a interzis pescuitul sturionilor în Marea Azov, în zona economică a acesteia aflată sub jurisdicţia sa, pentru a proteja aceste specii valoroase de peşte care sunt ameninţate, potrivit Agerpres.

Agenţia federală pentru pescuit din Rusia, Rosribolovstvo, a anunţat vineri că această interdicţie urmează să fie ridicată. "Putem vorbi acum despre reluarea pescuitului comercial pentru această specie în Marea Azov (...) Este vorba despre un volum mic de capturi. Dar, în general situaţia rezervelor (de sturioni) s-a îmbunătăţit considerabil", a declarat directorul acestei agenţii, Ilia Şestakov, la forumul internaţional "Seafood", desfăşurat la Sankt Petersburg.

Va fi autorizată iniţial o captură 150 de tone din acest peşte preţios, din care se extrag icrele de caviar negru, foarte apreciate pe piaţa internaţională.

Anul trecut, directorul adjunct al aceleiaşi agenţii, Vasili Sokolov, a declarat că populaţia de sturioni din Marea Azov se reface activ şi a vorbit atunci despre posibilitatea ridicării interdicţiei privind pescuitul sturionilor.

În schimb, anul acesta în luna mai Rusia le-a cerut celorlalte ţări riverane Mării Caspice prelungirea prohibiţiei comerciale a pescuitului de sturioni în această mare interioară. Această prohibiţie a fost introdusă de ţările riverane Mării Caspice, respectiv Rusia, Azerbaidjan, Iran, Kazahstan şi Turkmenistan în 2013 şi a fost prelungită în decembrie 2024 până la sfârşitul anului în curs.

Ilia Şestakov a avertizat că multe specii de sturioni au dispărut sau sunt pe cale de extincţie, în ciuda măsurilor luate pentru refacerea ihtiofaunei. El a anunţat de asemenea că următoarea campanie de monitorizare a populaţiei speciilor prezente în Marea Caspică va fi desfăşurată până în august 2027, folosind o metodologie unificată.

Marea Caspică are cel mai bogat ecosistem în ce priveşte numărul şi diversitatea speciilor de sturioni. La începutul secolului al XX-lea, într-o perioadă de pescuit intensiv, se pescuiau anual aproximativ 40.000 de tone de sturioni, cantitate care se menţinea ridicată şi la sfârşitul anilor '70, la aproximativ 30.000 de tone pe an.

Rusia a interzis în anul 2000 pescuitul industrial de morun, cea mai preţioasă specie de sturion, în bazinul fluviului Volga ce se varsă în Marea Caspică, şi apoi în 2005 a interzis de asemenea pescuitul de nisetru.

Cea mai mare parte a caviarului vândut pe piaţa internă rusă provine din fermele piscicole, care utilizează rezerva genetică a sturionului rusesc şi a celor circa 20 de specii înrudite.