Video „Suntem mai mulți aici, unul a fost înjunghiat”. Adolescent de 15 ani, amendat pentru apel fals la 112. Tatăl, sancționat și el

Un adolescent de 15 ani din județul Covasna a fost amendat de polițiști pentru apelarea abuzivă a numărului unic de urgenţă 112, după ce a anunțat în mod fals un presupus omor în localitatea Ghelinţa. „Suntem mai mulți aici, unul a fost înjunghiat”, a spus băiatul la telefon. Totodată, tatăl minorului a fost sancționat contravențional pentru că nu l-a supravegheat pe băiat.

Dispeceratul a fost sesizat marți seară, printr-un apel la 112, cu privire la un incident extrem de grav, în care se reclama că, pe fondul unui conflict spontan provocat de consumul de alcool, o persoană ar fi fost înjunghiată în zona inimii și nu ar mai fi prezentat semne vitale, potrivit Inspectoratului de Poliţie Județean (IPJ) Covasna.

Apelantul a precizat, înainte de a încheia apelul, că este vorba despre „o urgență majoră, moarte de om”, după care nu a mai putut fi contactat, telefonul fiind închis.

În urma sesizării, poliţiştii au declanşat imediat procedurile specifice cazurilor de violenţă extremă, mobilizând resurse importante de timp, personal şi logistică.

Verificările s-au desfăşurat neîntrerupt până în cursul dimineții de miercuri, fiind controlate mai multe zone, instituţii şi persoane.

„Pentru gestionarea situaţiei, poliţiştii au declanşat imediat procedurile specifice cazurilor de violenţă extremă, fiind alocate resurse importante de timp, personal şi logistică. Activităţile au fost desfăşurate neîntrerupt, de la momentul sesizării şi până în cursul zilei următoare, 14 ianuarie 2026, în jurul orei 11:00, implicând verificarea mai multor entităţi private, instituţii publice, zone de interes şi a 10 persoane din 4 localităţi”, a arătat IPJ Covasna.

În urma investigaţiilor, oamenii legii au identificat apelantul, un adolescent de 15 ani, care a recunoscut că a vrut să facă o farsă. Acesta a fost sancţionat contravenţional pentru apelarea abuzivă a numărului de urgenţă 112, conform legislaţiei în vigoare.

De asemenea, tatăl minorului a fost amendat pentru nesupravegherea acestuia. Poliţiştii reamintesc că apelurile false la 112 pot pune în pericol intervenţia rapidă în cazuri reale de urgenţă şi atrag sancţiuni severe.

„112 este pentru urgențe reale. Fiecare apel fals poate însemna o ambulanță, o patrulă sau un echipaj care nu poate ajunge la timp acolo unde viața cuiva depinde de intervenția rapidă”, este apelul lansat de Poliție.