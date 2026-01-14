Șofer de 19 ani, amendat cu peste 10.000 de lei şi lăsat fără permis aproape un an, după ce a fost urmărit de poliție pe străzile din Craiova

Un tânăr de 19 ani a fost urmărit, marți seară, de polițiști pe mai multe străzi din Craiova. El a refuzat să oprească la semnalele acestora și a comis mai multe abateri la regimul rutier, punând în pericol siguranța traficului: a trecut pe roșu, a circulat pe contrasens, a depășit marcajul continuu de pe șosea, nu a acordat prioritate în sensurile giratorii și a efectuat manevre periculoase.

Polițiștii de la Biroul Rutier au observat pe bulevardul Decebal un autoturism al cărui șofer avea un comportament agresiv în trafic, potrivit Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Dolj. Conducătorul auto făcea manevre periculoase, inclusiv întoarceri folosind frâna de mână.

Oamenii legii au pornit semnalele acustice şi luminoase pentru a-l opri, însă conducătorul auto a refuzat să se conformeze și a accelerat, fiind astfel declanșată o urmărire pe mai multe artere din municipiu.

În timpul cursei, tânărul a trecut pe culoarea roșie a semaforului, a circulat pe contrasens, a depăşit încălcând marcajul continuu, nu a acordat prioritate în sensurile giratorii şi a efectuat manevre care au pus în pericol alţi șoferi.

Urmărirea s-a încheiat pe strada Drumul Jiului, unde autoturismul a fost blocat de un alt echipaj de poliţie. Şoferul a fost identificat ca fiind un tânăr de 19 ani, din Craiova.

Pentru abaterile comise, acesta a fost sancţionat cu amenzi în valoare totală de peste 10.000 de lei. Totodată, poliţiştii i-au suspendat dreptul de a conduce pentru o perioadă de 330 de zile.