Tată și fiu, reținuți după ce au răpit o tânără de 19 ani. Victima a fost scoasă cu forța dintr-un taxi pe care l-au blocat în trafic

Doi bărbaţi din comuna Merişani, tată şi fiu, au fost reţinuţi după ce au răpit o tânără de 19 ani, a anunţat, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.

Poliţiştii au intervenit, în urmă cu o zi, după ce un taximetrist a sunat la 112 pentru a sesiza un incident produs în timpul efectuării unei curse.

"Din primele verificări a reieşit faptul că bărbatul de 61 de ani, în calitate de şofer de taxi, în timp ce se deplasa pe strada Serelor din Bascov, transportând o pasageră, ar fi fost blocat în trafic de un alt vehicul, din care au coborât doi bărbaţi necunoscuţi, ce au manifestat un comportament agresiv. Aceştia ar fi provocat distrugeri autoturismului şi ar fi tulburat ordinea şi liniştea publică, iar ulterior una dintre persoane ar fi scos pasagera din taxi şi ar fi urcat-o, împotriva voinţei sale, în autoturismul cu care se deplasau, părăsind locul faptei", se precizează într-un comunicat al IPJ Argeş, remis Agerpres.

În urma cercetărilor, poliţiştii i-au identificat pe cei doi bărbaţi de 56 şi 21 de ani, tată şi fiu, ambii din comuna Merişani, precum şi victima în vârstă de 19 ani, concubina tânărului. Ei au fost conduşi la sediul Poliţiei Municipiului Piteşti, pentru cercetări.

"Poliţiştii de investigaţii criminale piteşteni au dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore faţă de cei doi bărbaţi, urmând a fi prezentaţi parchetului cu propunere de luare a unei măsuri preventive", se mai menţionează în comunicat.

Cercetările sunt continuate într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal, ameninţare, violenţă în familie şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti.