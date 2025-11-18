O femeie din Târgu Neamţ a sunat la 112 și a spus că a fost înjunghiată de soţ. Ce au descoperit polițiștii

O femeie de 42 de ani, din Târgu Neamţ, a fost amendată de poliţişti după ce a sunat la 112 şi a reclamat că ar fi fost înjunghiată de soţ pe un drum din localitatea Războieni. Imediat după ce a făcut sesizarea, femeia şi-a închis telefonul, iar poliţiştii au pornit verificările.

Echipele de intervenţie au identificat-o ulterior în localitatea Davideni. Potrivit IPJ Neamţ, femeia „nu a fost victima vreunei infracţiuni sau a unui act de violenţă domestică, precizând faptul că a dorit să facă o glumă”. În urma apelului fals, aceasta a fost sancţionată contravenţional cu amendă de 4.000 de lei.

Poliţia atrage atenţia asupra efectelor apelurilor false la 112, care consumă resurse importante şi pot întârzia intervenţii reale. În primele zece luni ale anului, în judeţul Neamţ au fost înregistrate 13.912 apeluri la numărul de urgenţă, dintre care 687 au fost catalogate drept abuzive, iar 1.030 false.