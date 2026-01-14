Sindicatul Europol, acuzații după explozia de la Poliţia Rutieră Lugoj: „Intri şi nu eşti sigur dacă ieşi pe picioare sau vei fi scos de sub dărâmături”

Sindicatul Europol acuză, miercuri, după explozia de la Poliţia Rutieră Lugoj, că şefii inspectoratelor judeţene de poliţie au neglijat constant nevoia de recondiţionare şi renovare a sediilor în care funcţionează structurile şi s-a ajuns ca angajaţii să lucreze în condiţii total improprii.

Sindicatul Europol a transmis, miercuri, după explozia de la Poliţia Rutieră Lugoj, că şefii inspectoratelor judeţene de poliţie au neglijat constant nevoia de recondiţionare şi renovare a sediilor în care funcţionează structurile.

”Aşa am ajuns în anul de graţie 2026 cu poliţişti care sunt nevoiţi să lucreze în condiţii total improprii, fără lumină naturală, în sedii cu mucegai, în clădiri cu infiltraţii unde eşti expus la riscul constant de a-ţi cădea tavanul în cap, în clădiri fără autorizaţie sanitară de funcţionare, care sunt încălzite prin centrale termice pe gaz care nu au verificare ISCIR, sau încălzite cu sobe cu lemne ale căror hornuri nu au mai fost curăţate de ani de zile. Sindicatul nostru a expus sute de asemenea situaţii şi am prezentat public zeci de asemenea sedii de poliţie în care intri şi nu eşti sigur dacă ieşi pe picioare sau vei fi scos de sub dărâmături”, au scris sindicaliştii, într-un comunicat de presă.

Sindicaliştii reclamă că Inspectoratul Judeţean de Poliţie Timiş este condus de ani de zile de chestorul Aurelian Petecel, care ”a utilizat luni de zile în scop personal resursele instituţiei, respectiv autospeciala de serviciu şi combustibilul instituţiei, pentru a se deplaza de zeci de ori la modesta sa căsuţă de vacanţă”.

”Şefii Poliţiei Române nu au apreciat că a adus atingere imaginii instituţiei şi chestorul petecel a fost «iertat» de o sancţiune disciplinară, totuşi a fost obligat să plătească benzina consumată. În contrapartidă, la nivelul IGPR avem sute de poliţişti sancţionaţi disciplinar pentru atingeri închipuite ale imaginii Poliţiei Române”, susţin sindicaliştii.

O explozie neurmată de incendiu s-a produs, miercuri, la o anexă din curtea Poliţiei Rutiere Lugoj. Două persoane au fost rănite şi una prezintă atac de panică. Toate cele trei victime sunt poliţişti.

În urma incidentului, a fost afectată o altă anexă-sediul Biroului Rutier, din aceasta fiind afectaţi alţi doi poliţişti de 41 şi 42 de ani.

”Cel de 42 de ani este şeful Biroului Rutier care a primit îngrijiri la faţa locului, iar cel de 41 de ani este poliţist în cadrul Biroului Rutier care a suferit un atac de panică, a fost transportat la spital, dar nu a necesitat internare medicală”, au mai menţionat poliţiştii.

De asemenea, au fost avariate 2 autovehicul dintre care una este o autospecială de poliţie, şi 5 geamuri de la un bloc de locuinţe din vecinătate.