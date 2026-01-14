Un angajat al Colegiului Pedagogic din Craiova, înjunghiat de 12 ori pe stradă. Agresorul este de negăsit

Un angajat al Colegiului Naţional Pedagogic din Craiova a fost înjunghiat de 12 ori, când mergea la muncă, de o persoană necunoscută, care avea haine închise la culoare şi capul acoperit cu o cagulă.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj au anunţat, miercuri, că fac cercetări în cadrul unui dosar penal deschis pentru o tentativă de omor comisă asupra unui angajat al Colegiului Naţional Pedagogic ”Ştefan Velovan”, scrie News.

”Din probatoriul administrat a reieşit că în data de 08.01.2026, în jurul orei 05:30, persoana vătămată se deplasa pe strada Doljului din Craiova către locul de muncă şi, în apropierea intersecţiei cu strada Amaradia, ar fi fost atacată din spate de o persoană necunoscută, care ar fi purtat haine de culoare închisă şi ar fi avut capul acoperit cu o cagulă. În timpul atacului, persoana vătămată ar fi fost lovită de douăsprezece ori cu un obiect tăietor în mai multe zone ale corpului”, au anunţat procurorii.

Ei au menţionat că victima a reuşit să sune la 112, iar la faţa locului s-a deplasat un echipaj SMURD, care a transportat-o la spital.

”Precizăm că cercetările penale se desfăşoară în stadiu in rem, cu privire la faptă şi au fost administrate mai multe mijloace de probă care au condus la conturarea unui cerc de persoane suspectate de comiterea infracţiunii. Până în prezent nu a fost formulată o acuzaţie penală faţă de o anumită persoană”, a mai transmis sursa citată.

Potrivit presei locale, victima lucrează ca fochist la Colegiul Naţional Pedagogic din Craiova.