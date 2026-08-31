Mituirea polițiștilor, șantaj și „recrutare" ca la servicii secrete. Asta preda Andrew Tate la cursurile sale plătite cu mii de dolari

O scurgere de informații din imperiul online al influencerului din „manosferă” Andrew Tate arată că programul său „War Room” (Camera de comandă) îi învață pe bărbați cum să acumuleze avere, să atragă și să controleze femei și să „pătrundă” în rândul elitei, inclusiv prin exploatarea comportamentului sexual necorespunzător al unor cunoștințe înstărite.

Andrew Tate este așteptat în Marea Britanie pentru a fi judecat/FOTO:Instagram

Datele oferă noi detalii despre activitățile de afaceri ale lui Andrew Tate, cetățean britanico-american care, potrivit relatărilor, a cultivat relații cu Donald Trump Jr., Barron Trump și alte figuri din dreapta politică americană, în timp ce el și fratele său, Tristan, se apără de acuzații de agresiune sexuală în două țări, scrie Straight Arrow News.

Materialele scurse arată că un curs numit „Penetrating the Elite” („Penetrarea elitei”), puțin cunoscut în afara organizației, oferă membrilor pregătire de tip „spionaj” pentru a descoperi secrete despre persoane bogate, folosite ulterior ca pârghie în afaceri. Un alt curs îi învață pe participanți să clasifice femeile în „tipologii exploatabile” care pot fi manipulate și, dacă nu respectă regulile, „disciplinate”.

Datele au fost oferite publicației Straight Arrow și organizației de arhivare a scurgerilor DDoSecrets de către un cercetător în securitate cibernetică. Descoperirea vine în timp ce frații Tate, Andrew, 39 de ani, și Tristan, 38 de ani, se află într-un centru federal de detenție din Miami, luptând împotriva extrădării în Regatul Unit, unde sunt puși sub acuzare în legătură cu cel puțin patru presupuse victime. Într-o audiere de săptămâna trecută, o procuroare federală a declarat că Andrew Tate este acuzat în Marea Britanie de sufocarea și violarea unor victime, iar fratele său de trafic de persoane, spălare de bani și violență împotriva minorilor.

Procuroarea Abbie Waxman a declarat în instanță că frații promovează un nivel extrem de violență împotriva femeilor, în concordanță cu acuzațiile aduse împotriva lor.

Frații Tate se confruntă și cu acuzații de infracțiuni sexuale în România. Într-o depoziție de joi, Tristan Tate a negat toate acuzațiile aduse lui și fratelui său.

Femei atrase în activități sexuale online de membri ai War Room au relatat abuzuri fizice și sexuale, precum și exploatare financiară.

În interiorul „War Room”

Cercetătorul care a descoperit scurgerea a cerut să rămână anonim, de teama unor represalii din partea avocaților lui Andrew Tate. Acesta a găsit peste 12 terabytes de date, inclusiv o arhivă de materiale de producție găzduite pe platforma Mega, subliniind că nimic nu a fost obținut prin hacking ilegal. Potrivit cercetătorului, materialele au fost descoperite prin analizarea codului sursă accesibil public al infrastructurii online a lui Tate — nicio parolă nu a fost spartă și niciun sistem nu a fost compromis.

Andrew Tate a descris War Room drept o rețea care îi învață pe bărbați autodisciplină, motivație și încredere în sine, oferindu-le acces la mii de „profesioniști” din întreaga lume. Abonamentul costă în prezent 2.400 de dolari pe an, față de un preț anterior de până la 8.000 de dolari.

Potrivit unei investigații BBC din 2023, bazată pe 12.000 de pagini de mesaje trimise pe canalul de Telegram al War Room, membrii erau instruiți, printre altele, cum să seducă, să manipuleze emoțional și să izoleze social femeile, să le convingă să lucreze pe platforme de videochat, reținând, de cele mai multe ori, cea mai mare parte a banilor câștigați de acestea.

Cercetătorul a descoperit că aplicația de Telegram a War Room conținea cod care dezvăluia 235 de conturi cu acces privilegiat, împărțite pe șapte niveluri. Aproximativ o duzină de persoane formează personalul operațional, împărțit în categorii precum superadministrator, administrator de plăți, directori. Restul conturilor aparțin unor membri care au făcut plăți suplimentare pentru acces la cursuri ascunse, printre care „Date Magnet System”, „Operator” și „PTE” (prescurtare de la „Penetrating the Elite”).

Potrivit cercetătorului, aceste conturi privilegiate ar putea fi identificate prin corelare cu baze de date publice de utilizatori Telegram. Unii asociați ai lui Tate implicați în War Room fuseseră deja identificați în 2023.

În 2024, hackeri au compromis, de asemenea, platforma de cursuri online a lui Tate, „The Real World”. Atunci au fost obținute aproximativ 794.000 de nume de utilizatori, mesaje din 616 servere publice și private de chat și peste 324.000 de adrese de e-mail unice.

„Găsește vulnerabilitățile țintei”

Materialele scurse recent includ link-uri către 76 de videoclipuri de curs, plătite, găzduite pe platforma Rumble. Deși nelistate public, acestea pot fi vizionate de oricine modifică URL-urile expuse astfel încât să pară accesate din interiorul cursului plătit — codul necesar pentru acest lucru fiind, de asemenea, prezent în sursa publică.

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Videoclipurile abordează teme precum banii și vorbitul în public, subiecte pe care brandul le promovează pe scară largă ca parte a materialelor sale de „dezvoltare personală”. Însă un curs numit „Operator” îi instruiește pe membri cum să mituiască oficiali guvernamentali din alte țări, inclusiv oferind sume mici polițiștilor de rând, și oferă indicații despre cum să reziste unui interogatoriu, menționând și tehnici de contrasupraveghere, precum detectarea urmăririi.

Cursul „Penetrating the Elite”, mai puțin cunoscut în afara War Room, îi învață pe membri tehnici de investigare folosite împotriva unor persoane bogate și influente. Potrivit cercetătorului, metoda predată este directă: identificarea vulnerabilităților țintei și exploatarea lor. Tehnicile nu sunt prezentate ca ipotetice, ci ca fiind deja folosite în practică. Cursul pare să fi fost realizat de un asociat al lui Tate, Joule Sullivan, cunoscut online drept „The Sartorial Shooter”, care se prezintă drept fost ofițer de informații militare australian.

Într-unul dintre materialele cursului, vizualizat de publicația americană Straight Arrow, se afirmă că tehnicile ar fi fost folosite cu succes împotriva unui regizor important de la Hollywood, a unui sportiv celebru din UFC, a unui director general aflat în top Fortune 500 și a unui miliardar arab.

Materialele susțin că majoritatea acestor bărbați ar avea amante și fac referire la relații cu femei întreținute financiar sau la prostituate de lux. Materialele cursului conțin afirmații explicite despre consumul de droguri și prezența unor femei care oferă servicii sexuale la bordul unor iahturi.

Membrii War Room sunt îndemnați să exploateze această vulnerabilitate arătându-și „cunoștințele avansate”, inclusiv despre practici de proxenetism și participând la „activități tabu” alături de ținte, pentru a le câștiga astfel încrederea.

Materialele cursului compară în mod explicit metoda cu cea a unui ofițer de informații care, în loc să recruteze politicieni sau diplomați străini, urmărește să „recruteze” persoane cu averi foarte mari. Scopul final este unul financiar: obținerea de bani prin „pătrunderea” în cercurile elitei.

Straight Arrow spune că a contactat un reprezentant al War Room folosind o adresă de e-mail promovată anterior de Andrew Tate, pentru a solicita un punct de vedere cu privire la expunerea datelor. Nu a primit un răspuns. Nici încercările de a lua legătura cu avocații lui Andrew Tate nu au avut succes.

Cercetătorul care a descoperit materialul a declarat că Andrew Tate profită de pe urma unui curs care predă exploatarea sistematică a persoanelor bogate, folosind tehnici de manipulare specifice serviciilor de informații, control coercitiv al femeilor și normalizarea unor activități ilegale, inclusiv tranzacționare pe bază de informații privilegiate și evaziune fiscală.

Controlul asupra femeilor

O secțiune a cursului oferă instrucțiuni despre controlul femeilor, descris în termeni degradanți drept transformarea acestora în parteneri complet supuși.

Membrii sunt instruiți să controleze fiecare aspect al vieții unei femei: rutina zilnică, hainele pe care le poartă, prietenii cu care se întâlnește și chiar alimentația. Femeile sunt puse pe regimuri alimentare stricte, cu obligația de a trimite fotografii ale meselor, iar pentru încălcarea regulilor sunt sugerate „sesiuni de disciplinare” serioase.

Materialele cursului prezintă femeile naive, provenite din familii religioase și descrise drept „fete de la țară, loiale și cuminți”, ca fiind cele mai valoroase ținte.

Un alt curs, „Date Magnet System”, era găzduit nu pe Rumble, ci pe platforma Cloudflare Stream. Deși teoretic proteja accesul doar pentru membri, cercetătorul a constatat că acest mecanism de autorizare nu era niciodată aplicat efectiv, astfel încât oricine avea link-urile putea descărca materialul.

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Potrivit cercetătorului, acest curs învață clasificarea femeilor în „tipologii exploatabile”, stabilirea unor așa-numite „praguri de conformare”, fabricarea unui stil de viață fals pentru a părea autentic și abordarea unui număr foarte mare de femei zilnic — membrii fiind instruiți să contacteze aproximativ 20 de femei pe zi.

Link-urile de descărcare din arhivele Mega conțin, potrivit cercetătorului, material brut destinat a fi montat și adăugat pe muzică pentru promovare. Fețele care apar de obicei blurate în materialele publicate ale cursului sunt, în aceste fișiere, complet vizibile, la fel și conținutul filmat la evenimente private organizate de Andrew Tate.

Cercetătorul susține că acest material permite identificarea persoanelor din cercul apropiat al lui Tate la aceste evenimente, precum și a discuțiilor purtate în privat, nu doar la cine, ci și la reuniuni, cursuri organizate în persoană, călătorii și discursuri, filmate în locații precum România, Dubai, Medellín, Miami și Las Vegas.