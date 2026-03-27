Autoritățile britanice redeschid ancheta privind acuzațiile de abuz sexual împotriva lui Andrew Tate

O forță de poliție britanică aflată sub investigație pentru modul în care a gestionat acuzațiile de abuz sexual împotriva lui Andrew Tate a redeschis o anchetă în acest caz.

Poliția din Hertfordshire a anunțat că a decis să reia investigațiile privind presupuse infracțiuni de viol și agresiune sexuală, în contextul unor deficiențe constatate în anchetele desfășurate în 2014 și 2015, scrie The Guardian.

Anunțul vine după ce Independent Office for Police Conduct a decis să analizeze dacă un detectiv ar putea fi cercetat pentru abatere gravă, în urma unor „posibile eșecuri în investigarea corespunzătoare” a cazului.

Reprezentanții poliției au transmis într-un comunicat: „Suntem hotărâți să facem ceea ce este corect și să ne asigurăm că acuzațiile de o asemenea gravitate sunt investigate corespunzător, temeinic și complet, indiferent de cât de vechi sunt.”

Trei femei au formulat acuzații grave împotriva lui Tate, însă cazul a fost închis în 2019, după o anchetă care a durat patru ani.

Într-o declarație comună, cele trei victime au afirmat: „Era de mult timpul ca poliția din Hertfordshire să redeschidă ancheta privind acuzațiile noastre de viol, abuz sexual și agresiune comise de Andrew Tate.

Nu am încetat niciodată să căutăm dreptate, după ceea ce considerăm a fi fost eșecul poliției de a investiga în mod adecvat faptele petrecute între 2013 și 2015. Sperăm că greșelile din trecut vor fi corectate și că acesta este pasul prin care Tate va ajunge în fața justiției penale.”

Crown Prosecution Service (CPS) a precizat că testul juridic necesar pentru formularea unor acuzații penale nu a fost îndeplinit în septembrie anul trecut.

Cele trei femei și-au dus acuzațiile în fața instanței supreme, alături de o a patra femeie, iar un proces civil este programat să înceapă în luna iunie.

Andrew Tate respinge toate acuzațiile care i se aduc, iar avocații săi le-au catalogat anterior drept nefondate, susținând că femeile „nu erau controlate și nu se comportau ca și cum ar fi fost controlate” de acesta.

Matthew Jury, partener coordonator la firma de avocatură McCue Jury & Partners, care reprezintă presupusele victime, a declarat: „Aceste femei curajoase merită recunoaștere pentru lupta lor neobosită și de lungă durată pentru a se asigura că Andrew Tate răspunde în fața justiției.

Așa cum spunem de ani de zile, există dovezi care indică faptul că această anchetă nu a fost gestionată corespunzător atunci când au apelat inițial la poliție, în urmă cu peste 10 ani. Sperăm ca, de această dată, ancheta să fie una corectă și temeinică.”