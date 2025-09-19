search
Vineri, 19 Septembrie 2025
Șoferii începători nu vor mai putea să conducă mașini puternice. Deputat USR: „Le oferim şansa de a dobândi experienţă într-un cadru mai sigur"

Publicat:

Un proiect de lege inspirat de statisticile Ministerului Afacerilor Interne privind accidentele rutiere prevede ca șoferii începători să nu mai poată conduce mașini puternice.

Accidentul din 2 Mai. FOTO Facebook Viața Dobrogei
Accidentul din 2 Mai. FOTO Facebook Viața Dobrogei

În contextul în care statisticile MAI arată că numeroase accidente rutiere grave sunt provocate de şoferi începători, deputatul USR Cezar Drăgescu propune o măsură menită să reducă riscurile asociate acestei categorii, se arată pe site-ul Camerei Deputaților.

Este vorba de limitarea accesului conducătorilor cu o vechime mai mică de doi ani la mașini cu motoare puternice.

.„Cred cu tărie că responsabilitatea noastră este să luăm măsuri curajoase, chiar dacă uneori par restrictive. Viața nu are preț, iar siguranța rutieră trebuie să fie o prioritate. Prin acest proiect de lege, nu dorim să îngrădim libertatea șoferilor începători, ci să le oferim șansa de a dobândi experiență într-un cadru mai sigur, pentru ca atât ei, cât şi ceilalți participanți la trafic să fie protejați”, explică deputatul Cezar-Mihail Drăgoescu.

În 2023, spre exemplu, an în care a  avut loc și tragedia de la 2 Mai, din 4526 de accidente grave, 781 au fost provocate de conducători auto care nu împliniseră 22 de ani, arată sursa citată

În 2024, numărul total al accidentelor grave a scăzut la 4.234, însă cel al accidentelor produse de șoferii tineri a rămas la un nivel îngrijorător – 699 de cazuri (adică 16,5% din total)

Propunerea legislativă completează OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice astfel încât conducătorii de autovehicule din categoria B care au o vechime mai mică de 2 ani de la obținerea permisului de conducere să nu poată conduce autovehicule al căror raport putere/masă depășește 0,075 kW/kg, arată sursa citată.

Limita nu este exprimată printr-un număr fix de cai putere, ci printr-un raport între puterea motorului și masa proprie a vehiculului, conform proiectului de lege.

Tragedia de la 2 Mai

Amintim că, pe 21 august 2025, Curtea de Apel Constanța a decis ca Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai, să fie condamnat la 10 ani de închisoare cu executare. Sentinţa vine la doi ani şi două zile de la producerea tragediei în care Roberta și Sebi au murit, în urma căreia Pascu a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pentru comiterea infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi părăsirea locului accidentului.

Cumplitul accident a avut loc pe 19 august 2023, în jurul orei 5:25, când Vlad Pascu (atunci de 19 ani) a intrat cu mașina într-un grup de pietoni pe DN 39, în apropiere de localitatea 2 Mai.

Grupul de tineri din care făceau parte victimele era venit pentru prima oară la mare pe cont propriu. Toți erau studenți la Geografie și sărbătoreau ziua de naștere a unuia dintre ei. Ei sosiseră la mare cu o zi înainte, cu trenul.

Unul dintre băieți, Andrei Sebastian Olariu, dorise să vină cu mașina pe litoral, dar tatăl lui l-a rugat să n-o facă, pentru că e periculos. Băiatul își dorea mult să vină cu colegii la mare și a fost lăsat, în cele din urmă, deși tatăl a avut parcă o presimțire.

Roberta Marina Dragomir, colega lui, era fericită să meargă la mare cu grupul. Alături de ea era și vărul ei, Ioan Nicolescu. „Era tare bucuroasă că și-a luat permisul auto. Am zis că vin acasă și îi cumpăr o mașină. Acuma îi cumpăr loc de veci, în loc de mașină“, a povestit îndurerat Cătălin Dragomir, tatăl Robertei.

